von sk

Das grenzüberschreitende Rheinschwimmen, welches für den 18. Juli anvisiert war, kann von Behördenseite stattfinden, teilt das zuständige Organisationskomitee mit. „Die aktuelle Corona-Lage mit niedrigen Inzidenzen sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland lassen unserer Veranstaltung nichts im Wege stehen,“ schreibt Dieter Wild erfreut.

Rheinfelden So bleiben ihre Namen in Rheinfelden unvergessen Das könnte Sie auch interessieren

Sollte sich also die Corona-Lage nicht nochmals deutlich negativ verändern, die Wasserpegelsituation und die Wetterlage es ebenfalls zulassen, wird um 11 Uhr am Inseli in Schweizer Rheinfelden gestartet. Das Ziel befindet sich beim Ruderclub auf deutscher Seite. Von dort werden die Teilnehmenden mit Transportbooten der Pontoniere Rheinfelden/Schweiz, der Wassersportfreunde Rheinfelden/Baden und des Technischen Hilfswerks (THW) Lörrach wieder zum Inseli zurückgebracht.

Hochrhein/Laufenburg Wie lebt es sich eigentlich in einem Tiny House? Darüber sprechen Amelia und Stefan Eichmann – und geben einen Einblick Das könnte Sie auch interessieren

Die Sicherung respektive Begleitung leisten wieder die DLRG Rheinfelden/Baden und die Rheinrettung Rheinfelden/Schweiz. Voraussetzung für eine Anmeldung ist, dass die Teilnehmenden gute Schwimmer sind. Vorab werden alle namentlich erfasst.

Um 10.30 Uhr gibt es eine kurzen Einweisung am Inseli. Bei der Veranstaltung gilt die aktuelle Coronaverordnung. Im Falle einer Schlechtwetterfront oder zu hohem Rheinpegelstand fällt laut Wild eine abschließende, witterungsbedingte Entscheidung am Mittwoch, 15. Juli.