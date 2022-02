von SK

Die römisch-katholische Kirchengemeinde Rheinfelden weist darauf hin, dass laut Informationen des Landes Baden-Württemberg ab dem 14. Februar eine Mitfeier des Gottesdienstes in geschlossenen Räumen in den Alarmstufen I und II nur mit einem gültigen 3G-Nachweis möglich ist.

Pfarrer Andreas Brüstle ist von den neuen Regelungen überrascht worden, wie es in einer Pressemitteilung der Seelsorgeeinheit Rheinfelden heißt. „In unserer Kirchengemeinde waren Gottesdienste bislang in allen Phasen der Corona-Pandemie dank Abstand, Maskenpflicht und strengen Hygienekonzepten sicher“, wird Brüstle in der Pressemitteilung zitiert. „Vor diesem Hintergrund hat uns die Entscheidung der Landesregierung, ab 14. Februar die 3G-Regel in Gottesdiensten einzuführen, irritiert. Die Erzdiözese Freiburg befindet sich dazu in Gesprächen mit der Landesregierung.“

Gleichzeitig hat die Kirchengemeinde Vorbereitungen getroffen, um die Regelungen vor Ort gut umsetzen zu können: „Wir tun weiterhin alles dafür, dass möglichst viele Menschen die Gottesdienste sicher und würdig mitfeiern können“, konstatiert Brüstle. Trotzdem stelle 3G in Gottesdiensten die Haupt- und Ehrenamtlichen vor große Herausforderungen und bedeutet vor allem für die Ordner eine persönliche Belastung, führt der Pfarrer aus. Er bittet daher die Gottesdienstbesucher, rechtzeitig vor den Gottesdiensten zur Kirche zu kommen, damit die Nachweise in Ruhe kontrolliert werden könnten.

Diese Nachweise sind möglich

Der Nachweis kann durch einen aktuell gültigen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis erfolgen. Impfnachweise müssen durch elektronische Anwendungen auslesbar sein (EU-COVID-19-Zertifikat): Die CoVPassCheckApp zeigt an, ob der jeweils gültige Nachweis aktuell gültig ist. Genesenennachweise können elektronisch oder schriftlich erbracht werden.

Als Testnachweis gilt ein Test eines entsprechenden Leistungserbringers (wie etwa einer Apotheke oder eines Testzentrums), ein im Rahmen einer betrieblichen Testung erworbener Nachweis oder ein vor Ort unter Aufsicht durchgeführter Test. Die Testung darf allerdings bei einem Antigen-Schnelltest höchstens 24 Stunden, bei einem PCR-Text höchstens 48 Stunden zurückliegen.

Kinder, die das sechste Lebensjahr nicht vollendet haben, können ohne Nachweis den Gottesdienst mitfeiern. Schüler, die in der Schule regelmäßig getestet werden und jünger als 18 Jahre sind, können nach Vorlage des Schülerausweises den Gottesdienst mitfeiern. In Ferienzeiten benötigen Schüler einen aktuell gültigen Test.

Ohne Nachweis kein Gottesdienst

Die Test-, Impf- und Genesenennachweise müssen mit den Personalien der betreffenden Person abgeglichen werden, sofern die Personen den Ordnern nicht persönlich bekannt sind. Die Impfnachweise werden mit einem elektronischen Endgerät überprüft. Dabei werden keinerlei personenbezogene Daten gespeichert. Wer keinen gültigen 3G-Nachweis hat, darf gemäß Corona-Verordnung nicht am Gottesdienst teilnehmen, heißt es in der Mitteilung abschließend.