von Horatio Gollin

Seit 25 Jahren wird politisch über einen Fuß- und Radweg zwischen Karsau und Minseln diskutiert. Die SPD greift mit Anträgen im Gemeinderat und Ortschaftsrat Minseln das Thema wieder auf. Die Minsler CDU-Ortschaftsrätin Miriam Dreyer beschreitet dagegen schon einen außerparlamentarischen Weg.

Die Autos sind hier flott unterwegs

Das steile Stück der Kreisstraße zwischen Minseln und Karsau gilt unter Fußgängern und Radfahrern eher als gefährlich, besonders nachts, da die Kurve auch unbeleuchtet ist. Zwischen den beiden Ortsteilen sind die Autos flott unterwegs, Radfahrer müssen die Straße nutzen und Fußgänger am Fahrbahnrand auf den Banketten oder gleich auf der Wiese laufen. Obgleich der schlechten Bedingungen wird die Route von Karsauern und Minslern schon immer rege genutzt, da über die Straße nur wenige hundert Meter die beiden Ortsteilen trennen.

Es ist seit Jahren ein Politikum

Eine sichere Verbindung für Fußgänger und Radfahrer ist seit Jahren ein Politikum in beiden Ortsteilen. „Zuletzt hieß es von Seiten des Landratsamts, dass die Strecke im Radwegprogramm bis 2020 nicht vorgesehen ist“, heißt es in einem Antrag der SPD-Stadtratsfraktion an die Stadtverwaltung, den Fraktionsvorsitzender Alfred Winkler zugestellt hat.

Haushaltsmittel schon 1994 gefordert

Die SPD will die Stadtverwaltung beauftragen, „gemeinsam mit dem Fachbereich Straßen im Landratsamt Lörrach einen kombinierten Fuß- und Radweg zwischen den Ortschaften Minseln und Karsau, entlang der K 6336 zu planen und zeitnah umzusetzen“. Schon 1994 forderte der Ortschaftsrat Minseln erstmals die Einstellung von Haushaltsmittel für einen solchen Weg, heißt es im Antrag, und seither wurden von den Ortschaftsräten in Karsau und Minseln immer wieder Mittel beantragt, sowie Vor-Ort-Termine und Verkehrsschauen mit Landratsamt und Polizei durchgeführt.

Besonders Kinder und Jugendliche pendeln

Die SPD begründet ihren Antrag mit einer Verkehrszunahme seit 1994 und gewachsenen Verbindungen zwischen den beiden Dörfern, wo es eine Spielvereinigung bei den Fußballvereinen, gemeinsamen Konfirmandenunterricht oder gegenseitige Besuche zu Dorffesten gibt. „Vor allem sind es gerade Kinder und Jugendliche, die regelmäßig zwischen Minseln und Karsau pendeln“, lautet eine Begründung. Der schlechte Zustand des Straßenbanketts und umgefahrenen Begrenzungspfosten zeigten, dass oft über die Straße hinausgefahren werde, verweist der Antrag auf eine Gefährdung der Fußgänger und Radfahrer.

Aufforderung an Stadt und Kreis

Der Antrag fordert Stadtverwaltung und Landratsamt auf, eine gemeinsame Lösung zu finden. Einen wortgleichen Antrag hat Ortschaftsrat Wilhelm Hundorf für die SPD-Fraktion im Ortschaftsrat als Aufforderung an die Stadtverwaltung in der vergangenen Sitzung eingebracht. Den außerparlamentarischen Weg hat indes CDU-Ortschaftsrätin Miriam Dreyer gewählt und sich über Wochen mit Minsler und Karsauer Vereinen getroffen, um deren Sicht für ein Anschreiben an die zuständigen Behörden zu erfassen.

Offene Türen bei den Ortsvereinen

„Ich bin offene Türen eingerannt“, berichtete Dreyer im Ortschaftsrat, dass sich 19 Vereine und Institutionen beteiligen wollten. „Für mich ein Zeichen, wie dringend hier Handlungsbedarf besteht“, sagt sie. Sehr früh seien auch Eveline Klein und Jürgen Räuber (Ortsvorsteher Karsau) unterrichtet worden, die die Forderung unterstützen würden.

Begehung am 21. Mai vorgesehen

Ortsvorsteherin Eveline Klein (SPD) gab bekannt, dass von Behördenseite zu dem Thema ein Termin für eine Ortsbegehung für den 21. Mai anberaumt wurde. „Es freut mich, dass nun doch so schnell und sehr kurzfristig so viel erreicht werden konnte, und hoffe, dass wir mit unseren Schreiben dem Ganzen noch die Krone aufsetzen können“, so Dreyer.