Eichsel Zwischen Fantasie und Wirklichkeit: Silvesterausstellung im Eichsler Gemeindezentrum

Farbenfrohe Kunst in Öl und Aquarell präsentiert Margherita Keßler bei ihrer Silvesterausstellung im Eichsler Gemeindezentrum. Die Ausstellung läuft noch bis 28. Januar an Sonn- und Feiertagen von 14.30 bis 17 Uhr.

Verträumte Gesichter, farbenfrohe Blumen, stille Winterlandschaften: Ganz verschiedene Bildwelten finden sich in der Silvesterausstellung der Malerin Margherita Keßler im Gemeindezentrum Eichsel. Wie der Titel „Fantasie und Wirklichkeit“ verrät, lässt sich die in Eichsel lebende Künstlerin von Traum, Vision und Fantasie ebenso anregen wie von Natureindrücken und realen Figuren.

55 Ölgemälde, Gouachen und Aquarelle hat die Malerin, die unlängst ihren 80. Geburtstag feierte, für ihre siebte Ausstellung zum Jahreswechsel ausgesucht. Wieder erfreut sie die Besucher mit fantasievollen Landschaften und Porträts, in denen sie ihr ausgeprägtes Gefühl für Farbe, Stimmungen und Atmosphäre einbringt. „Mit Farben umgehen heißt, sich eine eigene Welt zu erschaffen. Mit Farben komponieren bedeutet auch, das eigene Befinden auszudrücken: Freude und Wohlbefinden, aber auch Kummer und Ängste“. So beschrieb bei der Vernissage Martin Keßler, der Sohn der Künstlerin, die Farben als Ausdrucks- und Stimmungsträger. Die naturalistischen Darstellungen von Blumen, die zauberhaften Winterstimmungen und abstrakten, großflächigen Kompositionen mit temperamentvollem Pinselstrich und leuchtenden Farbenspielen seien eine Aufforderung, einzutauchen in die herrliche Farbenwelt. So entdeckt man eine in magische Blauweißtöne getauchte Fantasielandschaft mit Höhlen und fließenden Farbspuren, in der ein Wesen über die Bäume schwebt. Verwunschen und geheimnisvoll wirkt der „Rote Weg“, der sich durch einen dunklen Wald bahnt. An Reisen nach Tunesien oder Marokko erinnern die „Orient Fantasien“. In einer anderen Landschaft, in der sich Fiktion und Realität verweben, tauchen Beduinenzelte vor Berggipfeln auf.

Mit kräftigem Pinselstrich und intensivem Farbgefühl weckt Margherita Keßler viele Assoziationen in ihren Naturbildern. Der Wechsel der Jahreszeiten inspiriert sie zu Bildern wie dem Paar auf einem Weg in verschneiter Winterlandschaft oder dem Frühlingsbild von zwei Frauen in einer blühenden Wiese. Etwas Symbolhaftes haben die Frauengesichter aus mehreren Generationen ihrer Familie.

Die Darstellung des Menschen bildet einen Schwerpunkt in Keßlers Malerei, wie man an verträumten Mädchengesichtern sieht, aber auch an farbstarken Konterfeis, in denen die Frauengesichter markant in leuchtenden Farbklängen erscheinen. Neben einer Reihe prächtiger Blumenstillleben von rotem Mohn oder Sonnenblumen fällt ein großes Musikbild mit lauter Instrumenten in fröhlichen Farbklängen auf.

Die Ausstellung ist bis 28. Januar an Sonn- und Feiertagen von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet.