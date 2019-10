von Ralf H. Dorweiler

Die Stadt sagt der Frauenberatung Lörrach und dem dortigen autonomen Frauenhaus je einen Zuschuss zu. Das wurde im Sozialausschuss vom Montag beschlossen. Vorangegangen war eine ausführliche Vorstellung der beiden Organisationen, die von den Ausschussmitgliedern und den beratenden Mitgliedern sehr interessiert zur Kenntnis genommen wurde. Die Beträge, die Rheinfelden künftig zahlt, sind eher symbolisch: Die Frauenberatung erhält ab 2019 1500 Euro pro Jahr, das Frauenhaus 2000 Euro.

Zuschüsse für zwei Einrichtungen

„Es geht um Zuschüsse für zwei Einrichtungen, die im Landkreis eine sehr hohe Bedeutung haben“, führte Bürgermeisterin Diana Stöcker in den Tagesordnungspunkt ein. Beide seien mit der Mitteilung auf die Stadt zugekommen, Unterstützung für ihre Arbeit zu benötigen.

Frauenberatungsstelle Lörrach

Die Frauenberatungsstelle Lörrach berät seit mehr als 25 Jahren Frauen und Mädchen ab 14 Jahren, die sexualisierte, körperliche oder seelische Gewalt erlebt haben oder sich in einer anderen schwierigen Lebenssituation befinden. Neben der Beratung ist der Verein auch in der Prävention tätig, wie Stephanie Lais-Maier in der Sitzung präsentierte. Fünf Frauen teilen sich mit 2,65 Stellen die Arbeit, davon gehen nochmal 0,5 Stellen für die Verwaltung ab. Zuständig ist man für den ganzen Landkreis. Etwa zehn Prozent der beratenen Frauen kamen 2018 aus Rheinfelden. Zum Teil seien die Rheinfelder Fälle sehr beratungsintensiv. „Wir arbeiten über unseren Grenzen“, sagte Lais-Maier. Und das nicht nur zeitlich, sondern auch finanziell: Zwar erhält die Frauenberatung vom Landkreis einen Zuschuss von rund 145 000 Euro, die Stadt Lörrach gibt 7650 Euro, trotzdem bleibt ein Fehlbetrag von fast 50 000 Euro, der durch Spenden, Mitgliedsbeiträge und andere Mittel zu finanzieren ist, um auch weiter die 2018 erfolgten 843 Beratungen durchführen zu können. Der Ausschuss stimmte einstimmig für den jährlichen Zuschuss in Höhe von 1500 Euro.

Frauenhaus Lörrach

Die zweite Organisation, ebenfalls als Verein organisiert, ist das autonome Frauenhaus Lörrach, das bereits Geld von Rheinfelden erhält. Allerdings, so die Bürgermeisterin, wolle man der Einrichtung Planungssicherheit geben und den jährlichen Zuschuss von 2000 Euro festschreiben. Im Frauenhaus können Frauen mit ihren Kindern (Jungen bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr) in zwölf Plätzen Schutz zum Beispiel vor häuslicher Gewalt finden.

Anette Perschke und Caro Throm stellten die Einrichtung vor, die Frauen aus der ganzen Bundesrepublik aufnimmt. Ebenso werden auch Frauen aus dem Kreis in entfernteren Frauenhäusern untergebracht, um sie vor Nachforschungen und dem Zugriff ihrer Misshandler zu schützen. „Telefonisch sind wir Tag und Nacht erreichbar“, erklärte Perschke. Eine Aufnahme ins Frauenhaus sei jederzeit möglich. Allerdings sei das Haus, in dem die Frauen in wohngemeinschafts-ähnlicher Form auf Zeit lebten, meist voll. Trotzdem nehme man bis zum nächsten Werktag jede Frau auf und schaue dann, wie es weitergehe. Auch aus Rheinfelden seien schon Frauen da gewesen.

Finanziert wird das Angebot, das es seit 34 Jahren gibt, über Tagessätze vom Landratsamt und dem Jobcenter. Aber auch hier sind Spenden und weitere Zuschüsse nötig, um die Arbeit der drei Vollzeitstellen aufrechterhalten zu können, die neben der reinen Aufnahme und dem Schutz der Frauen auch sehr stark im Bereich Beratung involviert sind. „Die 2000 Euro sind ein eher symbolischer Betrag“, sagte Sozialamtsleiter Armin Zimmermann nach der einstimmigen Befürwortung durch das Gremium. „Wir haben sie auch deshalb eingeladen, um Ihnen und ihrer Arbeit ein Gesicht zu verleihen.“