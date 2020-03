von Rolf Reißmann

Von den 23 Hausärzten, die in Rheinfelden praktizieren, arbeiten nur zwei allein. Alle andere betreiben mit mindestens einem Kollegen ihre Praxis. Gemeinschaftsarbeit hat sich nach und nach durchgesetzt, die Gründe dafür sind unterschiedlich. Als Ärzte und Bürger in einer öffentlichen Veranstaltung vor Kurzem zusammenkamen, um die Zukunft der ärztlichen Versorgung in den Fokus zu nehmen, kamen die Formen der Zusammenarbeit mehrfach zur Sprache. Zwar gibt es in Rheinfelden eine Praxis mit sieben Ärzten, jedoch wird sie an verschiedenen Standorten geführt.

Die größte ärztliche Konzentration besteht im Hausarztzentrum in der Friedrichstraße. Dort arbeiten fünf Mediziner als Hausärzte, aber auch mit unterschiedlichen Spezialisierungen. So werden durch sie auch die Bereiche Palliativ- und Reisemedizin, Pneumologie, Internistik, Ernährungsmedizin, Diabetologie und Notfallmedizin mit abgedeckt.

In dieser Form, so beschrieb es Matthias Forstmann, einer der dort tätigen Ärzte, spüren vor allem die Patienten die Vorteile. Wenn ein Spezialist zu Rate gezogen werden muss, kann dies vielfach direkt in der selben Praxis erfolgen. Die gleichen Vorteile legte auch Thomas Honeck, Gründer und Leiter des Gesundheitszentrums Todtnau, dar. Dort arbeiten sogar noch mehr Mediziner zusammen.

Beide Referenten verwiesen auch auf die organisatorischen Vorteile. So sei es bei der Vielzahl von Ärzten leichter möglich, Ausfallzeiten zu überbrücken, seien es nun Urlaub, Krankheit oder Weiterbildung. Mit Hinweis auf das frühere Berufsbild des Hausarztes, der oftmals zu jeder Tages- und Nachtzeit von Patienten aufgesucht wurde, verwiesen Forstmann und Honeck auf die heute üblichen Erwartungen junger Ärzte für ihre Berufsausübung.

Feste Arbeitszeiten und klare Planung erforderlicher Weiterbildungen stünden ganz vorn. So, wie Hausärzte alten Schlags dies beschreiben, dass auch samstagabends einmal ein Patient an der Tür klingelte und Kleinigkeiten behandelt haben möchte, würden nicht mehr akzeptiert. Dafür spiele es auch eine Rolle, dass vor allem Ärztinnen familiäre Belange weitaus stärker beachten, also feste Arbeitszeiten und auch, wenn sie Mütter sind, Ausfälle bei Krankheit der Kinder abzudecken.

Immer wieder ins Gespräch gebracht werden deshalb Medizinische Versorgungszentren, kurz MVZ genannt, als Lösungsansatz. Es gibt Beispiele, wo diese durch Kliniken betrieben werden, wie in Schopfheim. Andernorts betreiben Kommunen als Arbeitgeber solche Zentren. Ärzte, pflegerisches Personal und übrige Mitarbeiter sind dort angestellt. Thomas Honeck aus Todtnau stellte sich aber deutlich gegen diese Lösung. „Wir sind ganz bewusst kein MVZ und meinen, dass ausschließlich in Anstellung arbeitende Ärzte keine sichere Basis sind“, erklärte er. „Ein MVZ muss sich ausschließlich nach betriebswirtschaftlichen Zwängen und Vorgaben richten, ideale Gesichtspunkte und Steigerung der Attraktivität haben da nur wenig Platz.“

Gerade so locke man aber kaum junge Ärzte an und dann werde die ausreichende Besetzung fraglich. Stattdessen bevorzuge er die Mischung von Teilhabern und angestellten Ärzten. Damit sei auch die eigenständige Entscheidung über Investitionen in die Ausstattung garantiert und liege allein bei den Teilhabern, nicht aber bei einem außenstehenden Betreiber.

In der Diskussion kam erneut die Frage nach der Nutzung des jetzigen Krankenhauses auf, wenn dieses nach der Fertigstellung des neuen Zentralklinikums in Lörrach frei wird. Johannes Fechner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, sieht dort eine geeignete Basis für ein Medizinisches Versorgungszentrum. Die Räume seien funktional und es bleibe genügend Platz.

Stadtnahe Versorgung

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt kann allerdings derzeit noch keine klare Auskunft dazu geben, ob die Stadt das Gebäude erwerben wird. Ihm aber sei es wichtig, stadtnahe Versorgung zu schaffen, wenn sich also Möglichkeiten anbieten, in oder oder nahe der Kernstadt eine Gemeinschaftspraxis, gleich welcher Betriebsform, anzulegen, bringe dies für Patienten Vorteile.

Feste Arbeitszeiten als Wunsch

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt bestätigte, dass die Sicherung fester Arbeitszeiten und die Entlastung von Verwaltungsaufgaben für Ärzte ein wichtiges Kriterium bei der Entscheidung für ihren persönlichen Standort sei. Alle bisherigen Bemühungen zur Gewinnung von Hausärzten hätten gezeigt, dass die Neigung zum Betrieb einer eigenen Praxis kaum noch vorhanden ist.