von Petra Wunderle

Narrenmarkt zum 50., heißt es am Sonntag, 3. März. Ideengeber für die Fasnachtsveranstaltung war der verstobene Rudi Huse. Er war in den 1960er Jahren Zunftmeister in Karsau. Auf seine Initiative fand während 1969 der erste Narrenmarkt statt, und zwar am Fasnachtsmontag und am Fasnachtsdienstag. Der damals kleine Narrenmarkt, an dem sich sechs örtliche Vereine beteiligten, war auf Anhieb ein so großer Erfolg, dass man sich entschloss, bereits am Fasnachtssonntag, vor dem Umzug in Rheinfelden, die närrische Meile zu eröffnen.

Nur einmal fand er nicht statt

Seit 1973 wird der Narrenmarkt am Fasnachtssonntag durch die amtierende Moschtbirekönigin eröffnet. Einmal fand er nicht statt, das war 1991 während des Golfkriegs. Man musste sich dem „öffentlichen Druck“ beugen, der gegen eine Durchführung der Fasnacht war. Stattdessen fand am Fasnachtsmontag in der Garage von „Chrüsi“ Franz Brugger, ein Fördertreffen zur Erhaltung der Dorfgemeinschaft in Privatinitiative statt. Der Erlös kam dem Kindergarten Karsau zu Gute. Ebenso war die Zunftstube geöffnet, der Andrang war riesig.

Veränderungen im Lauf der Jahrzehnte

Im Laufe der Jahrzehnte veränderte sich der Narrenmarkt ein wenig, musste sich neuen Örtlichkeiten und Begebenheiten anpassen. Einige Buden wurden aufgegeben oder der Standort verändert. Neue Vereine machten mit und Etablierte hörten auf. Nach und nach entwickelte der Narrenmarkt seine Rituale und Eigenheiten. Es bildeten sich Gruppen und Clubs, die an verschiedenen Tagen und Zeiten durch den Narrenmarkt ziehen und allgemeine Themen – Lokales und Globales – fasnächtlich ausspielen. Kenner wissen an welchem Tag, ja sogar etwa zu welcher Stunde sich was und wo abspielt.

Narren verkleiden sich sepziell

Montag- und Dienstagnachmittag, solange es hell ist, flanieren Fasnächtlicher durch den Markt und stellen eine Figur oder eine Begebenheit dar. Zu diesem Zeitpunkt sieht man die wenigsten Karsauer Narren im Cliquenkostüm, sie verkleiden sich speziell. So hat 1994 Ehrenzunftmeister Rolf Hönicke den „Alt-Wieber-Tag“ eingeführt, dieser ist nur dienstags. Da kommen auch die Männer gerne in originellen Frauenkostümen, sehr zur Freude der Narrenmarktbesucher. Musikgruppen von Nah und Fern spielen am Narrenmarkt. Dazu gehört auch die Moschtbiremusik, das ist eine Abordnung des örtlichen Musikvereins, und der Fanfarenzug. Außerdem gibt es private Musikgruppen, wie die Handorgelspieler, die Innerdorf-Combo oder „Dätsch-Bumm“, eine Abordnung der Wilden Clique.

Fröhlicher Rundgang durch die Budenstadt

Einen legendären Ruf für Essen und Trinken als originelle Treffpunkte genießen alle Buden und Stände. Gleich am Anfang der närrischen Meile laden die „Wilden“ in ihre Bar „Wilder Engel“ ein, So mancher Besucher hat sich dort schon einen Kater eingefangen. Einen Tanzboden gab es im ehemaligen Saugatter. Den Stallgeruch bekämpfte man mit Fichtennadeln-Duftspray, was nicht viel nutzte. Die Cliquen und Vereine fanden ihre Domizile in Garagen, Baubaracken und Kellerräumen. Anwohner in der Karsauerstraße, ja im alten Dorfkern, stellen diese von Beginn an zur Verfügung. Und natürlich wird in der Trotte gefeiert. Sie ist seit 1983 Heimat des Turnvereins, drei Jahre später gesellten sich Elferrat und Zunftgarde hinzu, sie wirten in der Zunftstube im Obergeschoss.

Das geschmückte Innerdorf hat Flair

Während der drei närrischen Tage ist das Innerdorf geschmückt, so dass es viel Flair gibt. Mit der Fasnachtsverbrennung am Dienstag um Mitternacht endet die Fasnacht auch in Karsau und somit schließt auch der Narrenmarkt wieder seine Pforten. Am Aschermittwoch wird abgebaut. Wer zur Geldbeutelwäsche durchs Innerdorf geht, wundert sich, dass hier noch vor ein paar Stunden Buden standen.

Zur Veranstaltung