Rheinfelden Zu Silvester wollen viele in die Sonne und an den Strand

Zu Silvester wollen viele in die Sonne und an den Strand

Die Reisebüros der Stadt verzeichnen immer mehr Buchungen über den Jahreswechsel. Erstmals gibt es einen Direktflug von Basel nach Dubai.

Kaum ist Weihnachten vorüber, heißt es für viele Menschen Kofferpacken für die Silvesterreise, nachdem lange zuvor die Frage geklärt wurde: „Silvester unter Palmen oder lieber im Schnee der Alpen?“ Die Rheinfelder Reisebüros stellen fest: Die Reiselust über Weihnachten einschließlich des Jahreswechsels ist seit Jahren ungebrochen – Tendenz steigend.

Allerdings seien die Ziele und Wünsche heute individueller, weiß Gudrun Ketterer vom Reisebüro Seilnacht. Waren es früher fast ausschließlich die Kanaren, steuern die Reiselustigen heute Traum-Orte in aller Welt an. Ganz oben auf der Buchungsliste: Kreuzfahrten durchs Mittelmeer oder in der Karibik. Dafür haben sich auch Tanja und Daniel Philipp mit Söhnchen Jonah aus Schwörstadt entschieden. Sie feiern den Jahreswechsel im Mittelmeer an Bord des neuen Kreuzfahrtriesen „AIDAperla“, weil sie an Silvester einmal etwas ganz anderes probieren wollten. Ihre Begründung deckt sich mit vielen anderen.

Es seien ganz unterschiedliche Leute, die Silvester nicht mehr traditionell im heimischen Umfeld feiern wollen, stellt auch Reiseverkehrskauffrau Ilse Kurt von Wiedmann Travel fest: Familien mit Kindern, junge Paare, Senioren, Alleinreisende, Gruppen. Deren Ziele können unterschiedlicher nicht sein, wie die Buchungen bei den einzelnen Reisebüros belegen: Angefangen beim Hüttenaufenthalt in den verschneiten Bergen der Schweiz oder Österreichs, über Reisen nach Namibia, Florida oder den malerischen kleinen Karibikinseln Tobago Cays. Es habe sogar schon den Sonderwunsch gegeben, die Südsee auf einem Frachtschiff zu durchkreuzen, so Kurt.

Wieder andere wollen umgeben vom Zauber des Orients das neue Jahr begrüßen. Anschläge wie in Ägypten oder Naturkatastrophen wie der Vulkanausbruch auf Bali wären bei den Kunden übrigens kein großes Thema. Sehr gefragt seien auch Eventreisen oder Städtetrips etwa nach Mailand mit einem Opernbesuch in der Scala oder Hamburg mit Silvesterkonzert in der Elbphilharmonie.

Die jüngere Generation würde eher die Silvesterparty unter dem Brandenburger Tor vorziehen, Stuttgart mit Musicalbesuch oder die glamouröse Silvestergala im Europa-Park. Bei den Selbstfahrern gehe die Tendenz zu kürzeren Routen und dafür mehr Event, zum Beispiel ein Wellness-Kurzurlaub im Schwarzwald einschließlich Silvester-Galadiner und Familien mit Kindern hätten sich für einen All-inklusiv-Aufenthalt auf dem Feldberg entschieden.

Viele Kunden, die „einfach nur weg wollen“ registriert auch Tina Brutschin vom Fortex-Reisebüro. Gefragt seien ihrer Meinung nach über Weihnachten und Neujahr insbesondere „Sonnenziele“ wie Thailand. Ein weiteres Highlight taucht derzeit bei allen auf: Dubai, das Emirat der Superlative einschließlich Wüstensafari, da in diesem Winter erstmals ein Direktflug Basel-Dubai möglich ist. Das bedeutet: Die Reisenden seien ohne großen Aufwand nach nur sechs Flugstunden in der Wärme. „Gut gebucht“, vermeldet auch Christine Zimmermann vom City-Reisebüro. Hier seien auch Busreisen sehr gefragt, überwiegend von „den mittleren und älteren Semestern“. Als bevorzugte Ziele nennt sie Österreich oder Südtirol.

Wenn dann unsere reiselustigen Mitmenschen dieser Tage endlich im Flugzeug sitzen oder in See stechen „sind die Reisebüros ihrer Zeit voraus“, betont Zimmermann. Denn dort würde sich schon alles um die Oster- und Sommerferien drehen.