von sk

Mitarbeiter der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) haben am Grenzübergang im Schweizer Rheinfelden einen Rentner kontrolliert und dabei eine besondere Entdeckung gemacht. Der 74-Jährige transportierte im Kofferraum seines Autos 64 Flaschen kostbaren Weins, verpackt in mehrere Kisten. Der Mann wollte die antiken Weine laut Mitteilung der EZV ohne Anmeldung am Fiskus vorbei schmuggeln. Die Flaschen der Jahrgänge zwischen 1926 und 1992 kosteten im Verkauf bis zu 1000 Franken pro Stück. Die edlen Tropfen seien für einen Weinhändler in der Region bestimmt gewesen.

Der Mann musste laut Zollverwaltung Abgaben und eine Strafe im vierstelligen Bereich bezahlen. Zollfrei dürfen in die Schweiz nur fünf Liter Wein importiert werden, teilt die EZV mit. Es gehöre zum Auftrag der Eidgenössischen Zollverwaltung, Waren, Personen und Transportmittel lage- und risikoabhängig zu kontrollieren.

Aktuell befindet sich die Eidgenössischen Zollverwaltung in einer Transformationsphase hin zum Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG). Dadurch entstehe ein neues Berufsbild und die Ausbildung in den drei Kontrollbereichen wird dabei vereinheitlicht. So werde die EZV in Zukunft noch besser in der Lage sein, an der Grenze für eine umfassende Sicherheit von Bevölkerung, Wirtschaft und Staat zu sorgen, heißt es abschließend in der Mitteilung.