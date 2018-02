vor 1 Stunde SK Rheinfelden / Emmendingen Zeugenaufruf: Straftäter aus Maßregelvollzug in Emmendingen geflohen

Die Polizei sucht nach einem entwichenen Strafgefangenen, der am Abend des 11. Februar aus dem Maßregelvollzug des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) in Emmendingen geflohen ist. Der 36-jährige Rumäne ist wegen versuchten Totschlags in Rheinfelden zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.