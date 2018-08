von Anna Uhlmann

Rheinfelden – Zelten unterm Sternenhimmel, Lagerfeuer, spannende Abenteuer in der Natur – das und noch vieles mehr bekommen Kinder und Jugendliche seit rund 40 Jahren auf der Leinegger Halde geboten. Aus den anfangs noch reinen Jungenlagern mit etwa 20 Kindern entwickelte sich ab 1990 ein gemischtes Lager, das heute bis zu 75 Teilnehmer und gut 30 Betreuer zählt. Während die Acht- bis Dreizehnjährigen in den ersten beiden Sommerferienwochen das Sommerlager besuchen, wird für Jugendliche ab 14 Jahren ein einwöchiges Pfingstlager angeboten.

Schamanen, Regentänze und Rätsel

Doch was macht man eigentlich in einem waschechten Zeltlager? „Unser Lagerleben richtet sich jedes Jahr nach einem anderen Lagermotto“, erklärt Leon Senger, der in diesem Jahr zusammen mit David Preis und Tobias Schwander den Posten der Lagerleitung inne hatte. „Dieses Jahr waren wir beispielsweise bei einem Indianerstamm zu Gast. Dort lauschten wir Schamanen, führten Regentänze auf und mussten das Rätsel eines Zauberbanns lösen.

Entspannung beim Wandern und bei den Turnieren

Unabhängig von der Rahmengeschichte gehen wir mit den Kindern aber auch wandern, machen Sportturniere oder entspannen einfach.“ Anders als manch andere Freizeit ist die Leinegg nichts für Warmduscher: Geschlafen wird in geräumigen Kastenzelten, gegessen an selbstgebauten Holztischen und gebadet im Bach. Trotz der Lage auf einer Lichtung mitten im Herzen des Schwarzatals im Hotzenwald verfügt das Lager über Trinkwasser und Strom. Letzterer wurde bis Ende 2012 noch über eine Stromleitung vom Dorf Nöggenschwiel aus bis ins Lager geleitet. Nachdem ein umgefallener Baum die Leitung zerstörte und der Energieversorger sie nicht mehr aufbaute, musste eine andere Lösung her. In Eigenregie entwickelten erfahrene Leinegger das Konzept für eine autarke Stromversorgung mithilfe von neun Solarpanels und gewannen damit im Namen der Kirchengemeinde St. Josef Rheinfelden den Umweltpreis 2014 der Erzdiözese Freiburg.

Großes Leiterteam kümmert sich um die Kinder

Die Stromversorgung war jedoch nicht das einzige Hindernis, welches die ehrenamtlich tätigen Unterstützer der Leinegg auf Trab hielt. Nach dem Ausbruch des Norovirus im Sommer 2015 musste das Lager abgebrochen werden, 2016 konnte es nach einem Brand dank der schnellen Hilfe älterer Leiter und Freunde der Leinegg weitergeführt werden. Etwas Gutes hatten die Katastrophenjahre trotzdem: „Zu sehen, wie so viele Menschen ohne Zögern alles stehen und liegen lassen, um uns zu helfen, war unglaublich. Auch, wenn die Zeit keine leichte war, sind wir doch als Team daran gewachsen“, meint eine Betreuerin. Das Leiterteam gliedert sich in 14 Gruppenleiter, das Küchenteam, den technischen Überwachungsdienst des Lagers und die Tramigos – die Praktikanten oder Azubis des Lagers, die neu ins Leiterteam kommen möchten.

Die Rückmeldungen sind durchweg positiv

Was reizt so viele junge Menschen daran, als Betreuer oder Teilnehmer die Leinegg zu besuchen? Eine mögliche Antwort ist auf einer der vielen Karten zu finden, die nach dem Lager als Feedback geschrieben werden: „Die Leinegg ist für mich das Eintauchen in eine Welt, in der man alles andere vergessen kann“, steht dort in krakeliger Schrift.

Harmonisches Lagerleben

Mittlerweile laufen die Lager wieder wie am Schnürchen: „Dieses Jahr war extrem harmonisch“, so Senger. „Das haben wir neben tollen Kindern und dem Leiterteam auch der Unterstützung unserer Sponsoren, der älteren Leinegger und natürlich unserem Träger, der Seelsorgeeinheit Rheinfelden zu verdanken.“ Und was macht das Leitersein aus? „Wenn man sich am Ende des Lagers von allen verabschieden muss und Kinder weinen, weil sie nicht abfahren wollen – obwohl sie erst zum ersten Mal dabei waren – dann weiß man, dass man irgendetwas richtig gemacht hat.“

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein