Rheinfelden Zeitreise in 3000 Schritten: Gartenschau Grün 07 feiert 10. Geburtstag

Mit der Landesgartenschau vor zehn Jahre entstand auch der traditionelle Rundgang: Beim Jubiläum ging’s zurück zu den Wurzeln.

Vor zehn Jahren hat die Kleine Landesgartenschau Grün 07 Besuchern aus nah und fern bei vielen Veranstaltungen und blühenden Aktionen schöne und eindrucksvolle Momente beschert. Eine dieser Aktionen war die Premiere des 3000-Schritte-Rundwegs. Der in der Umgebung einmalige Treff hat seitdem Erfolgsgeschichte geschrieben. Jeweils am ersten Sonntag im Monat lädt der Stadtmarketingverein Pro Rheinfelden zum 3000-Schritte-Rundgang ein, am gestrigen Sonntag sogar zum Jubiläumsrundgang.

Trotz des regnerischen Wetters, dafür mit viel Sonne im Herzen, hatten sich über 30 unternehmungslustige Menschen zum Start am Rathausbrunnen eingefunden. Begrüßt wurden sie von den unermüdlichen Organisatorinnen Gabriele Zissel und Gabriele Birlin-Pflüger. Immerhin, so klärte Birlin-Pflüger auf, hätten all diejenigen, die von Anfang an mitgelaufen seien, in den zehn Jahren rein rechnerisch rund 360 000 Schritte zurückgelegt. Als leckere Belohnung zum späteren Apéro hatte sie wie gewohnt „ganze Berge“ Kekse gebacken, zum Beispiel gesunde Erdnusskugeln und Mailänderli in Fußform als Symbol für die vielen Schritte, sogar mit passender Aufschrift.

Seit Anfang an sorgen Zissel und Birlin-Pflüger mit viel Herzblut und Engagement dafür, dass das 3000-Schritte-Projekt seinem Anspruch als geselliger, kurzweiliger und informativer Treff gerecht wird. Das konnten viele Teilnehmer bestätigen, zum Beispiel Emilie Brenneisen, die seit Anfang an bei fast jedem Wetter mitgelaufen ist: „Mir gefällt es, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Man lernt auch als echte Rheinfelderin immer wieder etwas Neues.“ So sieht es auch ein Ehepaar, welches 2008 aus Hessen zugezogen ist. Als sie von den 3000 Schritten hörten, seien sie gleich dabei gewesen, „um die Stadt näher kennen zu lernen“. Allerdings hätten sie am Anfang den alemannischen Dialekt nur schwer verstanden. Eine Frau verriet, dass sie es sich zu Hause erst noch überlegt habe, bei dem Wetter mitzugehen, „andernfalls wäre ich aber vielleicht den ganzen Tag nicht mehr aus dem Bau gekommen“.

Zissel hatte sich die Route für den Jubiläumsrundgang ausgedacht, mit dem Kulturpark Tutti-Kiesi als Endziel, wo die Stadt mit einem fröhlichen Familienfest an die Grün 07 erinnerte (siehe Artikel unten). Als gute Idee erwiesen sich die angekündigten kleinen Umwege, denn diese führten zu Stationen, die im Rahmen der Grün 07 entstanden sind. Damals zur Eröffnung, so erinnerte sich Zissel, sei das Wetter ähnlich gewesen wie gestern.

Bevor die große Truppe sich auf den Weg machte, erläuterte Zissel kurz die Bedeutung der „kleinen“ Landesgartenschau, offiziell „Grünprojekt“ genannt, die sich in Baden-Württemberg seit 2001 mit der „großen“ LGS abwechselt. Die Gartenschauen hätten das Ziel, „mehr Grün in die Städte zu bringen, um Naherholung zu schaffen und Ökologie in der Stadt zu fördern“. Diese Vorgaben habe Rheinfelden genutzt, um als erstes den Adelberg als einen von zwei großen Grünräumen zu entwickeln. Dazu gehöre unter anderem der Ausbau des Serpentinenweges, wo vorher nur ein Trampelpfad war. Zweiter Teilraum sei das Tutti-Kiesi-Gelände gewesen, welches auf fünf Hektar Kiesgrube entstanden sei. Die Landesgartenschau sei dabei keine „Blümchenschau“; sondern das Gelände sollte sich weiterentwickeln „zum großen Erholungsraum Rheinfelden“.

Vom „Geo-Garten am Rathaus“ mit den unterschiedlichen riesigen Findlingen führte der Rundweg zur Pergola auf dem Oberrheinplatz, zu den halb-öffentlichen Grünflächen zwischen den Häusern an der Werderstraße, entlang den vom Bildhauer Tobias Eder gefertigten Sitzobjekten, über den Friedhof, vorbei am Urban-Gardening-Projekt „Stadtgärtle“ auf den Quici-Hügel mit fantastischer Aussicht. Die Grün 07 sei für die Stadt der Impuls gewesen, die drei darunter befindlichen Kiesgruben, einschließlich dem grünen Klassenzimmer und dem Kulturpark Tutti-Kiesi als öffentlich durchgängige Naturoase nutzbar zu machen, mit einer üppigen Vegetation, die sich von alleine angesiedelt habe. „Also genießen Sie den Weg“, meinte Zissel, bevor die Gruppe kurz darauf unter dem Vacono-Dome mit schwungvoller Musik von Frl. Meyer’s Hinterhausjazzern empfangen wurde.