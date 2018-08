von Chiara Velten

Die Frustration, keinen Parkplatz zu finden, kennt jeder Autofahrer. Doch auch Fahrradfahrer haben es manchmal schwer, einen Abstellplatz zu finden, wenn sie einkaufen gehen. Nicht jedes Geschäft ist damit ausgestattet oder sich überhaupt bewusst, dass das eine Sorge einiger Kunden ist. Die IG Velo startet zu dem Thema eine Umfrage, um das fahrradfreundlichste Geschäft in Rheinfelden zu finden.

Gorenflo setzt sich für gute Bedingungen ein

Wolfgang Gorenflo, Mitglied der Interessengemeinschaft Velo (IG Velo), will sich dafür einsetzen, dass Fahrradfahrer vor den Geschäften gute Bedingungen haben. „Wir wollen wissen: Sind wir willkommen oder nicht?“ Es sei wichtig, dass Radfahrer als Kunden wahrgenommen werden und zwar mit einer guten Radabstellanlage. Radfahrer hätten einfach besondere Bedürfnisse. Auf der anderen Seite sieht er es auch als gutes Recht, eine fahrradfreundliche Abstellmöglichkeit vorzufinden.

27 ausgewählte Geschäfte

Für die Umfrage werden 27 Geschäfte befragt. Unter anderem Supermärkte, das Hochrheincenter und sogar Möbelgeschäfte. Letzteres sei umstritten, doch auch hier sei es relevant, Fahrradfahrern einen Abstellplatz zu bieten, da die Leute selten zum Möbelgeschäft gehen, um die Möbel gleich mitzunehmen, sondern um sich zuerst etwas anzuschauen oder auszusuchen. Die Umfrage erfolgt in zwei Teilen. Zunächst gibt es eine Selbsteinschätzung, in der die Geschäfte ihre Fahrradabstellanlagen selber bewerten und das Ganze dann zurück an die IG Velo schicken. „Die Geschäfte sollen sich fragen: Sind die Fahrrandanlagen ausreichend? Braucht es mehr?“

Danach Ausweitung auf Behörden und Bibliothek

Anschließend werden die Anlagen in Teams der IG bewertet. Der wichtigste Kritikpunkt ist, ob man das Fahrrad abschließen kann. „Viele besitzen sehr hochwertige Fahrräder, die man irgendwo abschließen sollte“, so Gorenflo. Er spricht aus Erfahrung, da sein Fahrrad vor kurzer Zeit gestohlen wurde. Die Abstellplätze sollten nah am Geschäft sein, aber mit genügend Abstand zwischen den einzelnen Fahrrädern. Manche Fahrradabstellplätze würden gar nicht zulassen, dass mehrere Räder nebeneinander stehen. Die Teams schauen auch, ob es überdacht ist. „Ich fahre oft zum Hieber in Nollingen, und ich finde es toll, dass die Abstellplätze dort überdacht sind“, meint Gorenflo. Nach den Geschäften erweitert sich die Umfrage unter anderem auf Behörden und die Stadtbibliothek.

Ziel des Ganzen ist es, dass mehr Menschen aufs Fahrrad umsteigen. Es soll öffentlich darauf aufmerksam gemacht werden, dass auch Radfahrer das Recht auf einen Abstellplatz für ihr Transportmittel haben. Die Geschäfte dazu sensibilisiert werden. Die Auswertung der Umfrage wird anschließend veröffentlicht. „Wir wollen aber nicht nur auf negative Aspekte hinweisen. Wir suchen nicht das am schlechtesten ausgestattete, sondern das fahrradfreundlichste Geschäft.“

