von Ingrid Böhm-Jacob

Der Wald kann vieles sein: Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Arbeitsplatz, Wirtschaftsraum und Erholungsort. Das Ökosystem muss gepflegt werden, wird immer wieder bedroht, oft durch Menschen selbst. In einer Serie stellt die Badische Zeitung den lokalen Wald mit seinen Facetten vor. Heute geht es im Revier von Thomas Hirner um Ausgleichsflächen, die verlorengehende Natur durch den Autobahnbau A 98 durch ökologische Aufwertung kompensieren.

Der Wald bleibt nicht mehr der gleiche

Oberhalb des neuen Sportplatzes des SV Karsau schließt sich der Laubmischwald an. Die hohen Bäume sind bis zu 100 Jahre alt und spenden Schatten in der Sommerhitze, eine grüne Lunge. Der Wald wird, wenn die A 98 im Abschnitt fünf weitergebaut wird, aber nicht mehr der gleiche sein. Denn schräg hinter dem Friedhof soll die Autobahntrasse den Forst quer durchschneiden. Im Planfeststellungsverfahren wurde deshalb untersucht, wie sich für den Verlust von Natur ein Ausgleich finden lässt. Überall, wo natürliche Lebensräume Bauprojekten weichen, müssen auf jeden Fall Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Ausgleichsflächen für Karsauer Forst

Thomas Hirner, in dessen Revier der Karsauer Wald liegt, zeigt bei einer Rundtour zu sogenannten Ausgleichsflächen, wie verschiedene Arten von Ausgleich im Stadtwald aussehen. „Wir schaffen mit der Natur und nicht gegen sie“, sagt der erfahrene Revierleiter mit Überzeugung. Die meisten Ausgleichsflächen, die das Großprojekt erfordert, sind längst umgesetzt, bevor überhaupt ein Bagger anrückt.

Fauna und Flora bekommen neues Zuhause

Mitten im Karsauer Wald, der sich bis Schwörstadt als durchgängiges Band über den Dinkelberg zieht, ragen hohe Fichten um eine Lichtung in den Himmel, alte Buchen runden das Bild ab. "Wer genau hinschaut, sieht immer Löcher in den Stämmen von Fichten, die nicht mehr stabil sind und mit denen biologisch nicht mehr viel lost ist“, so Hirner. Die Löcher schlagen Spechte. Zieht ein Specht aus, rücken andere Lebewesen nach. Dazu gehören Fledermäuse. Und weil in diesem Bereich sogar die geschützte Bechsteinfledermaus mit Nachwuchs zu Hause ist, gehört das Waldstück zu den Flächen, die Ausgleich schaffen sollen, damit die Tiere umziehen können in ein Biotop. Der Forst bewirtschaftet die Fläche nicht mehr unter ökonomischen Gesichtspunkten, sondern erledigt lediglich Sicherungsarbeiten. Der Wald bringt kein Geld mehr.

Der natürliche Wald bricht irgendwann zusammen

An einer Stelle springt eine rote Markierung an einem Stamm ins Auge. „Wir stehen auf der Autobahn“, erklärt Hirner, den vorgezeichneten Trassenverlauf. Die Fledermäuse finden in diesem Waldstück mit Karsthöhlen vom Aufstieg des Rheins ideale Bedingungen im Sommer. "Sie brauchen nur kleine Nischen etwa hinter Rindenteilen und kein riesiges Versteck“, sagt Hirner. Eine Waldlichtung garantiert Nahrung, weil dort Insekten fliegen. „Licht ist Wärme und damit Leben“, merkt der Revierleiter an. Dieses von ihm als sehr strukturreich bezeichnete Waldstück, wird nicht mehr wirtschaftlich genutzt, sondern dient nur der Natur. Ob die Fledermäuse sich dort noch wohlfühlen, wenn mal der Verkehr in der Nähe durchrauscht, weiß aber Hirner nicht. Aber ökologische Aufwertung ist garantiert. Auf der gesamten Rheinfelder Gemarkung entwickeln sich sogenannte Ausgleichsflächen. Insgesamt verteilen sie sich im Stadtwald über 18 Hektar. Jeder Wald unterliegt dem Wandel. Die hoch aufragende hundertjährige Buche neben der nächsten Ausgleichsfläche lebt auch nicht ewig. Neue Bäume kommen nach. „Der natürliche Wald bricht irgendwann zusammen“, meint Thomas Hirner. In diesem natürlichen Prozess wandern auch die Tiere mit.

Laubmischwald steht für ökologische Aufwertung

Die umzäunte Waldfläche liegt mehrere Ecken entfernt von der Industriemülldeponie Karsau, die Bettlerküche ist nicht weit entfernt. Auch hier ragen einzelne alte Lärchen hoch auf, dazwischen schießt noch buschig Eiche und Hainbuche. Vier Jahre alt sind die Neupflanzungen, nachdem die Fichte dort das Feld geräumt hat. Ulmen, Kirschen und Wildobst entwickeln sich im geschützten Raum. Der Forst mäht aus und schützt eine Weile vor Wildverbiss. Die hohen Bäume sind wichtig für die Vögel zum Absitzen. Sie nehmen dem jungen Wald aber auch kein Licht weg. Die gezielte Ausgleichsmaßnahme entwickelt sich inzwischen gut. Der Laubmischwald steht für absolute ökologische Aufwertung.

Forst pflegt auch die Waldränder

Ebenfalls zum Ausgleich für verlorengehende Natur pflegt der Forst die Waldränder. Dort wachsen viele Kräuter und Waldblumen. Es wird erst gemäht, wenn die Pflanzen Samen gebildet haben, damit die biologische Vielfalt bleibt. Noch bevor im Abschnitt fünf der nächsten Trasse, Autobahn entsteht, gewinnt der Wald der Stadt ökologischen Wert. Allerdings: Die komplette Naturfläche, die durch den Straßenbau verloren geht, lasse sich nicht ausgleichen, sagt Hirner, denn neue Siedlungsgebiete und Landwirtschaft sind auch zu berücksichtigen.

440 Hektar für Autobahnausgleich

Insgesamt sind zwischen Lörrach und Dinkelberg 440 Hektar für den Autobahnausgleich aufzuwerten oder neu anzulegen. 200 Hektar sind schon im Vorgriff auf den Straßenbau überwiegend im Staatswald realisiert. Aber etwa die Hälfte seien noch zu machen, sagt Hirner. Ein Trost für den Forstmann im Stadtwald: Der Bund bezahlt alles. Für jeden Hektar wird mit 35 000 Euro gerechnet.

