Rheinfelden Wirbel um Sonntagsverkauf

Der Gewerbeverein geht nach dem Beschluss des Gemeinderats zu den vier Sonntagsverkäufen in die Offensive.

Nachdem Dekan Gerd Möller (katholische Kirche) und Pfarrer Ivo Bäder-Butschle (evangelische Kirche) Gesprächsbedarf reklamieren und dazu ein Sondierungsgespräch mit Vertretern der Kommunalpolitik am 1. März in nichtöffentlicher Runde wünschen, hält es Gustav Fischer als Vorsitzender des Gewerbevereins für notwendig, sich öffentlich zum Thema Sonntagsverkauf auszutauschen.

In einem Schreiben an beide Kirchenvertreter, das der Redaktion zugeleitet wurde, betont Fischer, dass Gewerbe und Handel gesprächsbereit seien und die Einladung zum Termin auch gerne annehmen. Dennoch spreche nichts für eine interne Sondierung, wenn es um einen Austausch von Fakten und die Abklärung rechtlicher Positionen gehe.

Fischer fordert dazu die Öffentlichkeit ein, „wenn es um das Spannungsfeld der Wirtschaftlichkeit und die Belange des Menschen geht, der davon betroffen ist“. Es sei der Auftrag der beiden Kirchen, dafür zu sorgen, dass der Ausgleich gewährt ist, betont Fischer und verweist darauf, dass dieses Thema die Rheinfelder interessiere und auch angehe: „Zu verstecken gibt es hier doch nichts.“ Der Gewerbeverein spricht sich für ein Podiumsgespräch zum Sonntagsverkauf aus und appelliert an die Kirchen, sich als Veranstalter dafür zu öffnen.

Nicht unwidersprochen bleibt bei der Stadt die Darstellung von Dekan Möller in der gestrigen Ausgabe des SÜDKURIER. Er teilte mit, noch keine Konzepte der Stadt zu den Veranstaltungen erhalten zu haben. Bürgermeisterin Diana Stöcker hält dieser Aussage entgegen und verweist darauf, dass die Stadtverwaltung die Grundlagen zur Bewertung der Sonntagsverkäufe bereits Anfang November mit der Bitte um Stellungnahme zugestellt habe. Bis zum Ablauf der Frist bis Dezember habe man aber im Rathaus nichts dazu gehört. Erst zwei Tage, bevor der Hauptausschuss zum Thema tagte, habe es eine erste Reaktion gegeben. Die Stadtverwaltung habe umgehend versucht, mit Dekan Möller zur Klärung telefonisch ins Gespräch zu kommen und einen Termin zu vereinbaren. Zwei Tage, so Stöcker, seien ihm vorgeschlagen worden, beide seien nicht zustande gekommen wegen eines Urlaubs des Dekans. Daraufhin habe Möller neue Termine gefordert und gleichzeitig Einblick in die Unterlagen, betont die Bürgermeisterin.

Beim Neujahrsempfang in Schliengen habe sie dann im Januar kurz Kontakt mit Möller erhalten und bei dieser Gelegenheit erklärt, dass die Stadt grundsätzlich gesprächsbereit sei: „Die Türen stehen offen.“ Stöcker sagte darauf hin drei neue Termine zu und verschickte zugleich einen Link auf die städtische Webseite mit den Vorlagen. Die Bürgermeisterin bedauert, dass der Geistliche alle vorher angebotenen Termine „aus persönlichen Gründen“ abgesagt habe. Vorgestern habe sie von Möller erfahren, dass er beschlossen habe, am ökumenischen Gespräch Anfang März teilzunehmen.