von SK

Frau Buschbaum, Frau Weber, was hat Sie motiviert, die ganze Organisation selber zu stemmen, immerhin hat nicht jede von Ihnen wegen Ausbildung, Studium oder Beruf in Rheinfelden gewohnt?

Buschbaum: Wir wollten einfach nur, dass die Frauenfasnacht nicht ausstirbt, nachdem die Frauen nicht mehr genug Leute hatten. Außerdem sind wir der Meinung, dass es nicht mehr so viele Veranstaltungen gibt, bei denen Frauen jeden Alters ungezwungen miteinander feiern können.

Haben Sie bei der Premiere damit gerechnet, dass die Veranstaltung über so viele Jahre Bestand haben wird und immer von neuem das weibliche Publikum begeistert?

Weber: Eigentlich schon. Zum einen sind wir optimistisch, und wir haben ein treues Publikum, das jedes Jahr kommt. Allen voran unsere Mütter und Freunde, die immer wieder neue Frauen animieren. Somit haben wir inzwischen eine große Fan-Gemeinde.

Buschbaum: Oft werden wir schon mit Beginn der Fasnacht ab 11.11. gefragt, ob wir wieder etwas machen und welches Thema ansteht. Das freut uns natürlich sehr.

Sie agieren nicht nur hinter den Kulissen, sondern stehen auch selber auf der Bühne . Wie managen Sie das alles?

Buschbaum: Bei uns hat jede ihre bestimmte Aufgabe, und die steht seit Anfang an fest, wie Bestellungen, Einkauf, Plakatentwurf, Deko, Kostüme, Sketche und der Kontakt zur Pfarrei.

Weber: Jede hat ihre Stärken und Schwächen, dadurch ergänzen wir uns so gut. Es ist praktisch wie in einer Beziehung, nur dass wir halt sechs Personen sind. Aber auch unsere Partner sind für uns sehr wichtig, sie halten uns den Rücken frei und unterstützen uns genau wie unsere Freunde, nicht nur bei den Vorbereitungen, sondern auch am Abend selber, vom Aufbau bis zum Abbau. Ohne sie könnten wir alles gar nicht so gestalten.

Das Motto ist immer ein anderes. Wie entstehen diese Ideen und sind Sie sich immer einig?

Weber: Lange vorher lassen wir unseren Kindheitsfantasien freien Lauf. Dann wird nach Pro und Contras gesucht, um abstimmen zu können. Das hat immer bestens geklappt, einmal sogar mit Hilfe der modernen Medien: Weil eine nicht anwesend sein konnte, war sie per Skype zugeschaltet.

Wer Sie an dem Abend erlebt, der spürt, dass alle mit ganz viel Herzblut dabei sind. Ist das so und warum?

Buschbaum: Ja, es ist so, weil wir uns als Gruppe sehen und sehr viel Spaß haben, wenn wir uns im Vorfeld treffen, genauso wie bei den Proben, und wir genießen den Abend auch selber. Wir glauben, dass das jeder, der schon einmal dabei war, spüren kann, weil es zwanglos und familiär zugeht. Das überträgt sich auf das Publikum und motiviert uns jedes Jahr aufs Neue.

Sind Sie an Fasnacht sonst noch närrisch unterwegs?

Buschbaum: Ich bin eigentlich nicht so der Fasnachtsfan, aber die Frauenfasnacht gefällt mir wegen der ungezwungenen Atmosphäre.

Weber: In der Hauptfasnachtszeit bin ich gerne beim Drumherum dabei, besonders Guggen-Konzerte gefallen mir.

Termin: Die Frauenfasnacht mit Sektbar, Gulaschsuppe, Tanz und Unterhaltung ist am Donnerstag, 28. Februar, im Pfarreizentrum St. Josef. Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20.11 Uhr.