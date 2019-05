von Leony Stabla

Frau Selzer, wie viele Gruppen in welcher Betreuungsform bietet ihre Kindertagestätte seit dem Umbau an?

Wir bieten seit der Neueröffnung nach dem Umbau 2014 sechs Gruppen, davon zwei Krippengruppen für jeweils zehn Kinder zwischen ein und drei Jahren, eine davon in Ganztagsbetreuung, eine mit verlängerten Öffnungszeiten. Für Kinder ab drei Jahren bis Schuleintritt bieten wir eine Ganztagsgruppe und drei Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten. Bei all unseren Gruppen verfolgen wir ein teiloffenes Konzept.

Was bedeutet teiloffenes Konzept?

Das heißt, dass alle Kinder feste Gruppen haben, in denen sie auch einem klar strukturierten Tagesablauf folgen. So gibt es zum Beispiel einen Morgenkreis oder gemeinsame Essenszeiten, um den Kindern Strukturen zur Orientierung zu geben. Außerdem haben sie dort aber auch feste Bezugspersonen, denn das sehen wir als wichtige Grundlage für alle Erziehungsprozesse. Trotzdem dürfen sich die Kinder in den Freispielzeiten frei bewegen und andere Gruppen besuchen.

Wie darf man sich das vorstellen?

Jede Gruppe hat bei uns einen Gruppenraum und Nebenräume. In diesen Nebenräumen gibt es in jeder Gruppe ein anderes Angebot, wie zum Beispiel eine Bibliothek oder einen Forscherraum. Die Kinder müssen sich bei ihrer Erzieherin abmelden und in der anderen Gruppe fragen, ob sie dort spielen dürfen. Über Magnettafeln, an die die Kinder ihren Magneten setzen, behalten die Erzieherinnen den Überblick, wo die Kinder sind.

Und das funktioniert?

Ja, erstaunlich gut sogar. Die Kinder erhalten so eine gewisse Eigenverantwortung, wo und mit wem sie spielen. Die Kinder müssen sich Gedanken machen, sich trauen, zu fragen, und vielleicht auch Kompromisse eingehen, wenn ein Raum schon zu voll ist. Aber sie bekommen so auch die Möglichkeit, sich genau dort weiterzuentwickeln, wo sie es gerade brauchen, denn das wissen sie instinktiv selbst am besten.

Was ist Ihnen sonst noch wichtig?

Ganz, ganz wichtig ist uns, dass wir jeden Tag mit den Kindern nach Draußen gehen. Natürlich nicht, wenn es stürmt, gewittert oder sehr stark regnet, aber sonst schon. Selbst im Schneematsch wollen alle Kinder nach draußen. Es geht dann zwar meist nicht sehr lange, bis sie wieder rein wollen, aber es tut ihnen trotzdem gut. Auch hier muss man ein Stück weit darauf vertrauen, dass die Kinder wissen, was gut für sie ist. Wenn man ihnen vertraut, dann dürfen sie lernen, wenn man ihnen nicht vertraut, dann können sie nicht lernen. Und Vertrauen ist sowieso ein sehr wichtiger Teil unserer Arbeit.

Wie meinen Sie das?

Wir müssen nicht nur den Kindern vertrauen, sie müssen auch uns vertrauen und das wiederum können sie nur, wenn auch die Eltern uns vertrauen. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit Eltern für uns so wichtig. Besonders wenn man ein Krippenkind für zehn Stunden abgibt, da muss man einfach Vertrauen haben. Ist es nicht da, spüren die Kinder das und können sich nicht wohlfühlen. Wir müssen der ganzen Familie helfen, sich an die neue Situation zu gewöhnen und sich wohlzufühlen. Deshalb versuchen wir selbst und in Kooperationen, weitere Angebote für die Familien in den Alltag zu integrieren, die über den normalen Alltag hinausgehen.