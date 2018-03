Rheinfelden Wir machen an unserer Tafel keine Unterschiede: Interview mit Helmut Moser, Leiter der Rheinfelder Tafel.

„Wir machen an unserer Tafel keine Unterschiede“: Interview mit Helmut Moser, Leiter der Rheinfelder Tafel.

Er äußert sich zur Entscheidung der Essener Tafel, nur neue Kunden mit deutschem Pass aufzunehmen

Herr Moser, sind Ausländer, die möglicherweise andere deutsche Tafelkunden abschrecken oder verdrängen könnten, auch in Rheinfelden ein Thema?

Das ist für uns kein Thema, wir unterscheiden grundsätzlich nicht nach Nationalität. Voraussetzung dafür, dass jemand in der Tafel einkaufen kann, ist, dass die Person einen Nachweis ihrer Bedürftigkeit erbringt. Diesen stellt das Amt für Familie, Jugend und Senioren aus. Wer solch einen Pass hat, ist für uns Tafelkunde, egal, wo er herkommt.

Der Vorsitzende der Essener Tafel hat als Grund für seine Entscheidung angebracht, dass sich gerade ältere Menschen und Frauen mit Kindern von Ausländern abgeschreckt gefühlt hätten. Beobachten Sie das auch in der Rheinfelder Tafel?

Als wir noch am alten Standort in der Nollinger Straße waren, mussten die Menschen ja auf der Straße warten und standen da sehr gedrängt. Da ist uns schon aufgefallen, dass einige, gerade ältere Kunden, weggeblieben sind. Warum genau, wissen wir nicht. Seit wir im neuen Standort sind, ist das aber kein Problem mehr, die Kunden, die weggeblieben sind, kommen nun auch wieder. Damit sich aber gar nicht erst jemand bedrängt fühlt, bieten wir spezielle Termine an, etwa für Frauen mit Kindern. Natürlich kommt es mal vor, dass sich jemand nicht benimmt, unsere Kunden sind nicht immer einfach. Das hat aber nichts mit der Nationalität zu tun. Wir reden einfach mit den Menschen und meistens benehmen sie sich dann auch.

Was halten sie von dem Vorgehen bei der Essener Tafel?

Ich finde es sehr ungeschickt, wie sich der Vorsitzende der Essener Tafel verhalten hat. Ich kann die Problematik natürlich nachvollziehen, aber dann hätte man einen kompletten Aufnahmestopp verhängen müssen und nicht nur einen für Menschen, die keinen deutschen Pass haben. Das widerspricht meiner Meinung nach auch völlig der Idee hinter der Tafel. Wir wären auf so eine Idee überhaupt nicht gekommen, obwohl wir natürlich auch intern diskutiert haben, wie es weitergehen soll, wenn durch die Flüchtlinge zu viele neue Kunden dazukommen. Schließlich ist unser Angebot begrenzt.

Und was kam dabei heraus?

Die Rheinfelder Tafel ist zum Glück nicht überlastet. Als ab dem Jahr 2015 so viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen, waren wir an der Grenze, nun sind wir gut ausgelastet, aber es gibt keine Probleme. Das verdanken wir auch der guten Unterstützung unserer teilnehmenden Geschäfte und von Bürgern, die spenden.

Wie viele Kunden hat die Rheinfelder Tafel?

An einem Verkaufstag kommen im Schnitt 90 bis 100 Kunden in die Tafel. Insgesamt haben wir aber 500 Tafelausweise. Das entspricht etwa 1500 bis 1600 Menschen, da die Ausweise für die ganze Familie ausgestellt werden. Wie viele davon Ausländer sind, erheben wir statistisch nicht, weil es für uns einfach keine Rolle spielt.

Fragen: Elena Bischoff