von Horatio Gollin

Herr Brugger, wie war die Resonanz beim Tag der offenen Tür in der vergangenen Woche?

Insgesamt bin ich zufrieden mit der Beteiligung, und ich denke, dass wir mit 40 bis 50 Anmeldungen für unsere Schule rechnen können.

Aus welchem Einzugsgebiet kommen die Grundschüler und ihre Eltern?

Die Raumschaft, wie wir das nennen, ist Rheinfelden mit seinen Ortsteilen, dazu die Gemeinden Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt. Wir verzeichnen eine deutliche Zunahme an Schülern aus der Gemeinde Grenzach-Wyhlen, aber die Qualität der Schulart kann sich noch weiter herum sprechen.

Wie hat sich die Gemeinschaftsschule beim Tag der offenen Tür präsentiert?

Einmal durch Informationsstände, bei denen das individuelle und kooperative Lernen an der Gemeinschaftsschule vorgestellt wurde, und zudem stellten sich die Naturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, Sport und Technik mit spielerischen Angeboten und Experimenten in ihren jeweiligen Fachräumen vor. Zur Erfrischung und Stärkung haben wir Säfte und Waffeln verkauft.

Welche Fragen haben die Eltern?

Die Eltern möchten wissen, welche Abschlussformen es gibt, und wie das individuelle Lernen genau gestaltet wird. Wie sich die Gemeinschaftsschule von anderen Schularten unterscheidet, ist eine Frage, die auch immer gestellt wird. Der Konrektor und ich haben zusammen rund acht Beratungsgespräche geführt. Dass es ist nicht mehr waren, war der Zeit geschuldet. Aber wir haben auch noch einige Termine für Gespräche mit Eltern vereinbart.

Gibt es noch Vorbehalte gegenüber dem Konzept Gemeinschaftsschule?

Gegen das Konzept an sich nicht, nur die Gemeinschaftsschule Rheinfelden hat sich als ehemalige Quartiersschule noch nicht gedanklich in der ganzen Raumschaft als Gemeinschaftsschule durchgesetzt, und alle weiterführenden Schulen haben noch Verluste in der Raumschaft nach Grenzach-Wyhlen und Maulburg. Wir kommen aber jedes Jahr besser an und die Gemeinschaftsschule Rheinfelden wird sich hier noch weiter etablieren.

Gibt es schon Anmeldungen zur fünften Klasse im kommenden Schuljahr?

Wir hatten schon Eltern, die ihre Kinder anmelden wollten, aber der offizielle Anmeldetermin ist erst am 13. und 14. März, jeweils von 8 bis 16 Uhr, dann können die Eltern mit der Grundschulempfehlung für ihr Kind bei uns vorstellig werden.

Mit wie vielen fünften Klassen startet die Gemeinschaftsschule nächstes Schuljahr?

Tendenziell, meine ich, zwei bis drei Klassen. Zwei werden es auf jeden Fall. Im letzten Schuljahr waren wir die am stärksten wachsende Gemeinschaftsschule in den Landkreisen Lörrach und Waldshut.