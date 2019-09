Frau Krenze, was ist die lange Nacht der Volkshochschulen?

Ich habe irgendwo gelesen, was ich ziemlich treffend finde, dass es wie ein Tag der offenen Tür ist, nur auf die Nacht verlegt. Mit der langen Nacht der Volkshochschulen feiern die Volkshochschulen ihr 100-jähriges Jubiläum. Die Gründung geht auf 1919 zurück, als die Weimarer Verfassung eine Gründungswelle der Volkshochschulen mit dem Artikel 148 auslöste, mit dem das Volksbildungswesen und der Gedanke der Weiterbildung in der Verfassung verankert wurden. Schon 1919 haben sich die ersten Volkshochschulen gebildet. Unsere in Rheinfelden ist erst 55 Jahre alt, aber wir beteiligen uns gerne. Die lange Nacht gab es vorher schon vereinzelt, aber jetzt wird das gebündelt, und tatsächlich nehmen bundesweit 420 Volkshochschulen mit Außenstellen daran teil, alleine in Baden-Württemberg sind es 59.

Rheinfelden Die Volkshochschule folgt dem Motto „zusammenleben, zusammenhalten“ Das könnte Sie auch interessieren

Sie haben ein abendfüllendes Programm geplant. Was wird geboten?

Wir haben ein sehr vielfältiges Programm, bei dem jeder Besucher etwas findet. Seien es die Kochkurse zum internationalen Fingerfood oder die Gute-Nacht-Geschichten aus aller Welt. Egal ob man sich für technische Kurse, Sportliches oder Kreatives interessiert, in der langen Nacht findet jeder etwas für sich. Ich freue mich, selbst, ein paar Sachen neu kennenzulernen, etwa die Encaustic-Malerei, wo mit Wachs gearbeitet wird, oder wie man mit dem Smartphone Stop-Motion-Filme erstellt. Was ich auch erst hier kennengelernt habe, ist Tabata, wo wir ein Schnuppertraining anbieten. Das ist etwas Sportliches, wo sich sehr intensive Workout-Sessions mit kurzen Pausen abwechseln.

Rheinfelden „Ich bin froh, dass hier eine ganz neue Generation antritt“ Das könnte Sie auch interessieren

Was ist für Sie der Höhepunkt?

Ganz besonders freue ich mich auf die Ausstellungseröffnung „Malen, um zu leben – Impressionen aus Afrika“ von Künstlern aus Ghana, weil das meine erste eigene Ausstellungseröffnung ist und ich weiß, dass da ziemlich viel Arbeit dahinter steckt. Das war sehr aufwendig und wir haben viel Herzblut reingelegt, daher wird das ein kleines persönliches Highlight sein.

Es ist Ihr erstes großes Projekt als neue VHS-Leiterin. Wie sind Sie es angegangen?

Das war auf jeden Fall die erste große Veranstaltung, die ich in dieser Art geplant habe. Ich konnte von meinen Erfahrungen profitieren, die ich bei Großveranstaltungen im deutsch-amerikanischen Institut sammeln konnte. Die habe ich zwar nicht selbst organisiert, aber dabei unterstützt. Wir haben schon im Juni mit der Planung angefangen, sodass manche Angebote schon früh standen, andere haben sich erst letzte Woche ergeben. Etwas problematisch war, dass der Sommer dazwischen lag, was die Kommunikation mit Dozenten erschwert hat. Manche Feinabstimmungen konnte erst im September gemacht werden, aber ansonsten war es eine sehr gute Zusammenarbeit

Wie läuft die Arbeit bisher im Team?

Also ich habe viel Unterstützung bekommen. Das fand ich super. Auch von meiner Vorgängerin Gaby Dolabdjian, die mir Hinweise gegeben hat, welche Dozenten ich für welche Aktionen ansprechen kann. Sie hatte mitunter schon Kontakte hergestellt, die ich aufgreifen konnte. Ansonsten habe ich auch viel Unterstützung durch mein Team erfahren, das mir bei der Organisation hilft, Dinge wie Dekorationen besorgt oder zur Eröffnung Häppchen zubereitet. Manche von meinen Mitarbeitern sind selbst in der langen Nacht involviert, etwa bei den Gute-Nacht-Geschichten aus aller Welt, wo sie aus ihren eigenen Heimatländern Geschichten vortragen.

An wen richtet sich die lange Nacht?

Die lange Nacht findet von den Abendstunden bis tief in die Nacht hinein statt, daher sind Erwachsene die Zielgruppe dieser Veranstaltung, aber keine bestimmte Altersgruppe. Mit Absicht machen wir kleine Schnupperangebote, weil unsere Zielgruppe auch Personen sind, die bis dato noch nicht den Weg zur VHS gefunden haben, die nicht gleich einen Kurs mit zehn oder 15 Terminen buchen wollten. Die können die Nacht nutzen, um unsere Angebote kennenzulernen und auszuprobieren. Alle Angebote sind ohne Anmeldung und kostenfrei. Ich hoffe daher, dass die Schwelle niedrig ist und viele kommen, um uns kennenzulernen.

Das Motto lautet „zusammenleben, zusammenhalten“. Was ist die gesellschaftliche Rolle der VHS?

Ich denke, dass die VHS für diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt steht und wir das im Alltag auch praktizieren. In der Cafeteria kann ich sehen, dass die Menschen ins Gespräch kommen, obwohl sie so unterschiedlich sind, einfach weil ihnen der Raum geboten wird. Ansonsten haben wir tolle Netzwerkpartner. Das ist für mich auch ein Punkt von Zusammenhalt, dass man sich mit anderen Vereinen und Organisationen zusammentut und gemeinsam schaut, was man noch tun kann, um Angebote auszubauen, die die Menschen in ihrer jeweiligen Lebenssituation unterstützen. Da ist unser Ansatz die Bildung. Das ist unsere Hauptaufgabe als Volkshochschule und unser Steckenpferd, dass man hier alles lernen kann von Excel-Kursen über Sprachen bis hin zu Nähkursen.

Informationen im Internet:

http://www.vhs-rheinfelden.de