Rheinfelden Wieso die Eisheiligen heutzutage keine große Bedeutung mehr haben, erfahren Besucher auf dem Geranienmarkt

Beim Geranienmarkt auf dem Oberrheinplatz bekommen Besucher nicht nur sämtliche Pflanzen zu kaufen, sondern darüber hinaus Tipps vom Gärtner.

Gärtnereibetriebe und Gartengestalter haben am Samstag einen Hauch von Sommer in die Innenstadt gezaubert. Der farbenprächtige Geranienmarkt lockte sehr viele Besucher auf den Oberrheinplatz. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, der mit allen Beteiligten einen Rundgang unternahm, sagte dazu: „Dieser Traditionsmarkt ist wieder einmal eine höchst gelungene und wunderbare Leistungsschau unserer Gartenbaubetriebe. Der Geranienmarkt ist immer wieder schön anzusehen und aus unserem Stadtmarketing nicht mehr wegzudenken.“

Bereits kurz nach der Eröffnung in den Morgenstunden war richtig etwas los. Präsentiert wurden neben Geranien, Fuchsien, Maiglöckchen, Husarenköpfli, Dipladenia, Margeriten, Tulpen, immergrüne Pflanzen, Heilkräuter und Küchengewürze auch die passende Erde – auf dem jährlich stattfindenden Markt gab es fast alles, was des Hobbygärtners Herz begehrt. Gartenfreunde und Blumenliebhaber kamen auf ihre Kosten.

Obendrein stimmte das Ambiente: Man konnte sich gemütlich umsehen, ein Schwätzchen mit Bekannten halten, Kaffee und Kuchen am Tourismus-Infostand mit Gabi Zissel einnehmen oder eine Grillwurst von der Metzgerei Sandel genießen und im persönlichen Gespräch den Rat der Floristen, Gartenbauer- und Gartengestalter einholen. Die Gärtnereien Brugger, Kaiser, Renner und des St. Josefshauses sowie Rabe Gartengestaltung und Baum- und Gartenpflege Lützelschwab informierten über die bewährten und neuesten Blumentrends für Balkon, Garten und Terrasse sowie die Gartengestaltung.

„Wie ist das mit den Eisheiligen?“, wollte eine Kundin wissen. Dazu erklärte Matthias Kaiser vom gleichnamigen Blumengeschäft: „Am 13. und 14. Mai sind die Eisheiligen, aber eigentlich interessiert diese alte Bauernregel nicht mehr. Früher war es Existenz bedrohend, wenn zum Beispiel der Sellerie Frost bekam. Klar es ist immer noch mit einem Risiko verbunden, Pflanzen vor den Eisheiligen ins Freiland zu setzten, aber wenn etwas kaputt geht, kann man es durch Neues ersetzen. Balkonblumen kann man über Nacht abdecken oder ins Gebäude stellen, allerdings gerade die Geranie sollte nicht zu lange im Keller gelagert werden, da sonst die Knospen abstoßen und es länger dauert, bis sich die Pflanze wieder regeneriert hat.“

Und Ewald Lützelschwab aus Minseln ergänzte: „Ich würde es riskieren, die Pflanzen schon jetzt ins Freie zu tun, man muss halt beobachten.“ Von einem „Boom“ bei den Kräutern spricht Werner Alles, Leiter der Gärtnerei des St. Josefshauses in Herten: „Kräuter sind in. Die Küchenkräuter wie Petersilie und Schnittlauch haben sogar im kleinen Topf auf der Fensterbank Platz und können frisch verwendet werden“, so der Gartenexperte.