Rheinfelden Wieso Pächter David Uka nach zehn Jahren den Betrieb der Citylounge einstellt

Pächter David Uka gibt sein Restaurant Ende März auf. Die Nachfolge scheint mit dem Ableger einer Café-Bar aus Lörrach schon geklärt.

Nach zehn Jahren stellt die Citylounge in der Fußgängerzone Ende März den Betrieb ein. Der Gastronomiebetrieb mit Café, Bar und Restauration mit zur Zeit 56 Plätzen im Nichtraucherbereich und 25 Plätzen für Raucher sowie einer Außenbestuhlung wird allerdings nicht lange leer stehen. Eine Lörracher Gastronomenfamilie wird dort nach einer Umbauphase einen Ableger ihres in der Lörracher Turmstraße gelegenen Betriebs „1456Arber“ eröffnen.

Seit November 2008 ist David Uka Pächter im direkt am Kastanienpark liegenden Gastronomiebetrieb, damals noch mit einem Compagnon, seit sechs Jahren ist er alleiniger Pächter. Bis auf den Sonntag war jeden Tag von 9 Uhr morgens bis Mitternacht geöffnet, an Freitagen und Samstagen bis 1 Uhr. In den letzten Jahren hat sich das Problem des Personalmangels in der Gastronomie für David Uka und seine Frau Claudia verschärft.

Immer öfter mussten sie selbst auch an knapp gesäten freien Tagen einspringen. „In den letzten zwei Jahren waren wir ein einziges Mal drei Tage weg“, sagt Uka. Der Sohn der beiden ist jetzt vier Jahre alt und der 43-jährige Uka möchte mehr Zeit mit ihm verbringen können. Auch hätte sich gezeigt, dass Bars nicht mehr den Zulauf hätten wie früher einmal. „Die Gastronomie hat sich verändert“, sagt er. Auch dieses Jahr sei feststellbar gewesen, dass zum Beispiel zur Fasnacht weniger Leute gekommen seien.

Am 31. März soll darum Schluss sein, wobei es Uka wichtig ist, zu betonen, dass er sich die zehn Jahre sehr wohl gefühlt hat in seiner Citylounge. Die habe ihm persönlich auch viel Glück gebracht, immerhin habe er seine Frau hier kennengelernt. „Ich will allen danken, Jung und Alt, die gerne bei uns waren.“ Für Stammgäste will er am Abschiedstag eine kleine Feier geben. Er und seine Familie wollen dann zuerst einmal etwas Urlaub einlegen. Hier, aber auch im Kosovo, wo sie Ukas Familie besuchen werden. Die weiteren Pläne sollen sich dann ergeben. In Rheinfelden wollen sie bleiben und Uka kann sich vorstellen, vielleicht doch noch einmal der Gastronomie eine Chance zu geben. „Ich habe immer Gastronomie gemacht, aber im Moment steht noch nichts Konkretes an“, sagt er im Gespräch.

Ein Nachfolger ist auch schon gefunden, wie Uka berichtet: „1456Arber“ heißt ein Laden in der Turmstraße in Lörrach, der die Citylounge übernehmen wird und zu einem Ableger des Lörracher Betriebs unter wohl gleichem Namen machen will. Im Lörracher Laden werde vom Frühstück bis zum Abendessen alles geboten, inklusive Burger. Aber es hat auch Café- und Barbetrieb. Die Inhaber des 1456Arber hielten sich mit Informationen bezüglich Rheinfelden noch zurück. Ein Termin für eine mögliche Öffnung wurde nicht offiziell genannt. Offenbar werden wohl zunächst kleinere Änderungen am Gastbereich und größere in der Küche vorgenommen.