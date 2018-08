von SK

Herten – In der Nacht zum Dienstag kam es im Stadtgebiet von Herten zu Farbschmierereien. Graffitis wurden am Dienstagmorgen von mehreren Bürgern überwiegend aus der Hauptstraße aber auch aus der Kirchstraße und der Wiener Straße der Polizei gemeldet. Für diese Taten dürfte derselbe Täter beziehungsweise dieselbe Tätergruppierung in Frage kommen. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter Telefon 07623/740 40 übermittelt werden.

