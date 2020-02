von Ingrid Böhm

Der Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung bei der Verteilung der Arztsitze besteht auch darin, „ärztliche Kapazitäten zu begrenzen“ und dafür zu sorgen, „dass es nicht zu viele Ärzte gibt“, bestätigt der Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der KV Baden-Württemberg, Kai Sonntag. Wie gut die Versorgung tatsächlich ist, lasse sich damit aber nicht beurteilen.

Angesichts der laufenden öffentlichen Diskussion zur medizinischen Versorgung in Rheinfelden, die als ungenügend in der Kritik von Patienten steht, räumt Sonntag ein, dass die KV Zweifel an der Bedarfsplanung nicht von der Hand weisen könne, denn „viele Faktoren“ lassen sich bei der rechnerischen Bemessung der Ärztesitze im Verhältnis zur Bevölkerungszahl nicht exakt berücksichtigen.

KV rechnet mit 21 Arztsitzen

Im Papier, das offiziell im Gemeinderat vor wenigen Tagen vorlag, wurden bei der hausärztlichen Versorgung im Landkreis für Rheinfelden 23 Arztsitze genannt. Die Zahl der Sitze muss jedoch nicht mit der der Köpfe identisch sein, denn auch Ärzte können ihren Beruf in Teilzeit ausüben. Nach Stand Ende Januar hat sich laut Sonntag die Situation bereits wieder verändert: Die KV rechnet jetzt für Rheinfelden 21 Köpfe.

Damit ein Arztsitz voll zählt, müssen mindesten 25 Stunden in der Woche für Sprechstunden verwendet werden. Was die KV aber nicht kontrolliere und wisse, ist, wie viel ein niedergelassener Arzt wirklich arbeitet. So kann die reale Situation sich von der rechnerischen auch unterscheiden. Das ist dann der Fall, wenn ein Arzt lange Jahre sehr viel gearbeitet habe und dann seinen Einsatz reduziere und viel weniger Patienten behandle.

Abrechnung zur Überprüfung

Die KV weiß, dass es sich um ein kompliziertes System handelt, das sich nicht richtig transparent darstellt und somit auch nicht die tatsächlichen Verhältnisse zuverlässig abbildet. Als ein Instrument zur Prüfung, ob ein Arzt seinem kassenärztlichen Versorgungsauftrag nachkommt, wird die quartalsmäßige Abrechnung herangezogen. Wenn auffalle, dass nur sehr wenige Patienten im Vergleich behandelt wurden, hake die KV nach und entziehe im Zweifelsfall auch einen halben Sitz. Dennoch gebe es laut Sonntag eben keinen verbindlichen Wert. Ein Arzt behandle in einer Stunde eben mehr Patienten als ein anderer.

Trotz der Ungenauigkeiten könne die KV dennoch eine Orientierungsachse ausmachen, wie es um die ärztliche Versorgung bestellt ist. Der aktuelle Versorgungsgrad für Rheinfelden mit 95 Prozent für den Bereich mit Grenzach-Wyhlen/Schwörstadt lasse so Sonntag, erwarten, dass die medizinische Versorgung ausreichend ist, aber fünf weitere Ärzte können noch einen Sitz erhalten nach den Vorgaben.

Kai Sonntag, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. | Bild: Jürgen Altmann

Vergrößert ein Hausarzt, der einen Sitz hält, seine Praxis um weitere angestellte Ärzte, zählen diese bei einer Arbeitszeit von mindestens 30 Stunden ebenfalls als volle Sitze, teilt Sonntag mit. Der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung gibt aber auch klar zu verstehen, dass „jede Zahl sowohl richtig wie falsch“ sein könne und sich aus der Zahl der zugelassenen Hausärzte vor Ort nicht ableiten lasse „wie gut die Versorgung ist“.