von Horatio Gollin

Die Weiterentwicklung der Friedhöfe im Zusammenwirken mit den Bürgern geht weiter. Beim Rundgang und Workshop in Minseln konnte die Stadt viele Anregungen und Ideen sammeln. Bei strömenden Regen waren 25 Interessierte zum Rundgang über den Friedhof Minseln erschienen. Frank-Michael Littwin, Leiter der Friedhofsverwaltung, gab einen Einblick in die Geschichte des Friedhofs an der St. Peter-und-Paul-Kirche.

Den Friedhof hatte Landschaftsarchitekt Jochen Dittus von der AG Freiraum aus Freiburg in fünf Planungsabschnitte eingeteilt, die den Teilnehmern zunächst vorgestellt wurden. Die Hauptachse des Friedhofs stellte den ersten Abschnitt dar. Der zweite Abschnitt war der Seiteneingang, und der Weg auf der Nebenachse der dritte Abschnitt. Ein am Ende der Nebenachse liegendes Gräberfeld bildete den vierten Abschnitt, wo künftig ein Urnengrabfeld entstehen soll. Und der fünfte Abschnitt ist ein weiteres Feld neben dem Hauptweg.

Lange Planungsseiten für Umsetzung

Nach einer Dreiviertelstunde wechselte die Gruppe ins alte Rathaus, wo die Stadtverwaltung den Prozess der Friedhofskonzeption 2050 darstellte, der im Sommer 2018 mit einem Workshop im Haus Salmegg seinen Auftakt nahm. Zur Umsetzung braucht es bei Friedhöfen lange Planungszeiten, da ein Grab über eine Dauer von 25 Jahren gekauft wird, erklärte Bürgermeisterin Diana Stöcker. Wenn in einem Doppelgrab noch eine Bestattung hinzukommt, verlängert sich diese Phase noch entsprechend, möglicherweise über das Jahr 2050 hinaus.

Die Ergebnisse aus dem ersten Workshop wurden zusammengefasst und vom Gemeinderat der Beschluss gefasst, für die Friedhöfe in Rheinfelden, Herten und Minseln eine Konzeption zu erstellen. Die Stadtverwaltung definierte Kriterien wie Aufenthaltsqualität, ökologische Funktion, Weggestaltung oder Pflegeaufwand und fragte Landschaftsplaner an. Aus vier Angeboten war die AG Freiraum ausgewählt worden, die im Mai mit der nun vorgestellten Planung für Minseln begann.

Viele Hinweise und Ideen

In vier Gruppen eingeteilt, bearbeiteten die Teilnehmer vier der fünf Planungsgebiete. Das fünfte Planungsgebiet wird erst langfristig angegangen. Ein weiterer Teil des Geländes gehört noch der Kirche und wurde aus der Diskussion ausgespart. Die Moderation der Stationen übernahmen Littwin, Stöcker, Ortsvorsteherin Eveline Klein und die freiberufliche Kommunikationstrainerin Monika Studinger. Im 15-Minuten-Takt wechselten die Gruppen die Stationen, konnten sich zu den Planungen der AG Freiraum äußern oder eigene Vorstellungen einbringen. „Da kam schon einiges zusammen an Hinweisen und zusätzlichen Ideen. Es war eine sehr gute Gesprächsatmosphäre“, sagte Stöcker. Zum Abschluss stellten die Moderatoren die Ergebnisse aus dem Workshop im Plenum vor.

Viele Anregungen zur Gestaltung der Abschnitte wurden gemacht. Teilnehmer wollten wissen, wo Wasserstellen angelegt werden oder ob auch die Möglichkeit besteht, einen von den Grünbetrieben gepflegten Garten der Erinnerung wie auf dem Stadtfriedhof einzurichten.

Die Stadtverwaltung wird die Ergebnisse aus dem Workshop zu internen Arbeitsaufträgen sowie an die AG Freiraum formulieren, sagte Stöcker. Die Planung für den Minselner Friedhof wird dann wieder im Ortschaftsrat und im Gemeinderat vorgestellt, um 2020 einen Beschluss zur Umsetzung zu fassen. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Output“, sagte Stöcker abseits der Veranstaltung. Mit den gemachten Erfahrungen in Minseln soll auch die Konzeption für den Hertener Friedhof mit Bürgerbeteiligung angegangen werden.