Rheinfelden Wie die Gesangvereine auf dem Dinkelberg ihre Chöre retten

Gesangvereine finden immer seltener Nachwuchs. Vier Beispiele, wie die Mitglieder das Problem lösen.

Lange Zeit waren Gesangvereine ein Ort des glücklichen Beisammenseins im Kreise Gleichgesinnter. In den letzten Jahren hat sich die Situation aber verändert: Die klassischen Gesangvereine haben Schwierigkeiten, Nachwuchs zu finden, das Durchschnittsalter der Sänger steigt in unsingbare Höhen, die Krise ist unvermeidbar. Aber es gibt auch Rezepte, die Vereine zu retten. Wir haben uns bei den Dinkelberger Chören umgehört und herausgefunden: Zu kämpfen haben sie alle, keiner gibt auf und es geht weiter mit den Gesangvereinen.

Nordschwaben: Mit 150 Jahren ist der Gesangverein Nordschwaben einer der ältesten Vereine in der 751 Jahre alten Gemeinde und somit ein wichtiger Kulturträger. Gerade im letzten Vierteljahrhundert hat der Gesangverein einige Wandlungen und Veränderungen durchlebt. Der Umbruch in eine neue Ära vollzog sich mit den Vorbereitungen zum Jubiläum zum 125-jährigen Bestehen, also vor 25 Jahren. Damals wurde der Jubiläumschor ins Leben gerufen, das war der Grundstein für den gemischten Chor, so wie er heute existiert. „Wegen des Jubiläums haben wir zum ersten Mal gemischt gesungen, damit wir einen starken Chor bieten konnten“, denkt die Vorsitzende Iris Bruno zurück. Dieser gemischte Chor wurde dann beibehalten, was nicht im Sinne aller männlichen Mitglieder gewesen sei.

„Aufgrund der Mitgliederzahl sah man es als notwendig an, etwas zu verändern. Unser Männerchor im Dorf war nicht mehr zukunftsfähig“, so die Vorsitzende. Vor einem Jahr wurde zusätzlich noch ein reiner Frauenchor namens „Just for Fun“ gegründet. Die Devise beider Chöre lautet „stressfrei!“ Mit Blick in dieses Jahr, zum Jubiläumskonzert, helfen Sängerinnen und Sänger aus Warmbach gerne aus.

Minseln: Kurt Renz, Vorsitzender des Gesangvereins Minseln, ist zufrieden: Immerhin zählt der Verein knapp 30 Sänger. Die Hälfte der Sangesbrüder ist von auswärts, die meisten kommen vom aufgelösten Chor Steinen-Höllstein. Renz erklärt, wie es dazu kam: „Die Kameraden aus Steinen-Höllstein hatten die gleiche Dirigentin, nämlich Larissa Kalinina. Dadurch kennen wir Chöre uns schon über zehn Jahren. Es bestand immer eine sehr gute Beziehung. Seit 2017 singen wir gemeinsam hier in Minseln.“

Kurt Renz ist auch stolz auf zwei junge Nachwuchssänger. Marvin Hirt und Max Sauer sind Cousins. Als der Gesangverein ihrem Opa zum runden Geburtstag ein Ständchen sang, waren beide begeistert und singen seither aktiv mit. Max Sauer hat gerade sogar zusätzliche Verantwortung übernommen: Er wurde zum Kassierer gewählt. Zum diesjährigen Jahreskonzert, das unter dem Motto „Rock und Pop“ steht, wird ein Projektchor gebildet. Dazu gesteht Kurt Renz: „Das ist auch eine Chance, dass der eine oder andere Sänger dann im Verein bleibt.“ Denn viele Vereine stellen fest, dass Interessenten gerne die Stimmung in einem Projektchor testen.

Eichsel und Degerfelden: Der Männerchor Eichsel und der Liederkranz Degerfelden haben vor etwas über einem Jahr neue Wege eingeschlagen: Sie singen gemeinsam, sind aber eigenständige Vereine geblieben. „Wir sind nach wie vor zwei eigenständige Gesangvereine. Wir singen miteinander, wir unterstützen uns gegenseitig bei Konzerten, bei Auftritten“, erklärt Reiner Oeschger, der an der Spitze der Eichsler Sänger steht. Auch diese beiden Gesangvereine haben dieselbe Dirigentin, Elena Freydkina. Die gemeinsamen Proben finden abwechselnd in Degerfelden und Eichsel statt. „Ein Strickmuster, das für alle passt und super funktioniert“, heißt es.

Wie ein Zahnrad hätten sich die Degerfelder und Eichseler ineinander eingefügt. Es habe zwar ein paar Wochen gedauert, bis jeder den Namen des anderen im Kopf hatte, aber das ist inzwischen kein Problem mehr. Man kennt sich und versteht sich gut – anders gesagt: Die Musiker harmonieren nicht nur gesanglich. Jürgen Amrein, der Vorsitzende des Liederkranz Degerfelden, findet ein anderes Bild, das es ebenso auf den Punkt bring: „Die Chemie stimmt.“

Jürgen Amrein berichtet im Gespräch noch von einer weiteren Entwicklung: „Die Maulburger Sänger kamen jüngst auch hinzu, denn die sind ebenso am schrumpfen.“ Auch die Sänger aus Maulburg haben dieselbe Dirigentin. Allerdings ist die Vorgehensweise ein bisschen anders mit den neuen Kameraden: Die Sänger aus Maulburg proben vorwiegend alleine, die aus Eichsel und Degerfelden haben sich auch schon für die Proben zusammengetan. Alle drei Vereine laden dann aber zum selben Konzert ein, und zwar in jeder einzelnen der Gemeinden. Erst sechs Wochen vor dem jeweiligen Konzertauftritt kommt es zu den gemeinsamen Proben mit dem selben Liedergut aller drei Chöre.

Karsau: „Wir waren früher mal ein reiner Männerchor. Vor 15 Jahren haben wir es mit einer Fusion mit einem ebenfalls reinen Männerchor probiert, was nicht geklappt hat. Jetzt sind wir ein zufriedener, gemischter Chor“, lautet die Bilanz von Franz Reichle, der an der Spitze des Gesangvereins Eintracht Karsau steht. Er kann sich noch gut an den Übergang zum gemischten Chor erinnern und erzählt: „Anfangs waren schon einige dagegen, aber inzwischen sind alle Zweifler über diese Entwicklung sehr froh.“

Beim Karsauer Gesangverein fehlen hauptsächlich die jungen Nachwuchssänger, man spricht von einer „Überalterung“, vor allem bei den Männerstimmen. „Bei den Frauen ist es okay, wir haben aber vier Sängerinnen, die sind über 80 Jahre alt. Die sind bei jeder Singstunde mit dabei, darauf ist unser Verein sehr stolz“, so Reichle. Als 2013 beim Jubiläum zum 150-jährigen Bestehen ein Projektchor initiiert wurde, kamen einige Frauen und Männer neu hinzu, davon sind „ein paar wenige hängengeblieben“, sagt Reichle.

Die Mitgliederzahlen