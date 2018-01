Rheinfelden Wie der Technische Dienst das Müllproblem in der Stadt bekämpft

Es ist immer das Gleiche: Mitarbeiter des Technischen Dienstes fegen Straßen und Wege und leeren die Müllkörbe – und drei Stunden später sieht es doch so aus, als wäre Sauberkeit kein Thema in der Stadt.

Um dieses Ärgernis besser in den Griff zu bekommen, bedient sich Leiter Siegfried von Au seit Jahresbeginn eines neuen Systems unter dem Motto: Reinigung aus einer Hand. Ein festes Team des Bauhofs ist dafür im Einsatz, damit die Arbeit sichtbar effizienter wird.

Weil die Kritik nie abreißt über Müll auf Schritt und Tritt, hat von Au einen externen Berater aus Freiburg eingeschaltet zur Optimierung der Stadtreinigung mit praktischen Ratschlägen. Das Thema Sauberkeit beschäftigt alle Kommunen, weil überall das Aufräumen im öffentlichen Raum eine dauerhafte Herausforderung stellt. Damit sich dennoch Fortschritte einstellen, gehören seit einem Jahr Teambesprechungen, um Reinigungsziele festzulegen, zum Programm.

Leiter von Au hat dabei erkannt: Es empfiehlt sich, die Form der Stadtreinigung zu ändern. Bisher teilten sich die Aufträge Mitarbeiter aus der Gärtnerei und Bauhof mit Innen- und Außenbezirken. Im Modellprojekt wird Reinigung aus einer Hand praktiziert in zwei Gruppen mit vier Vollzeitstellen. Ein Team fährt die große und kleine Kehrmaschine auf Straßen und Wegen, das zweite kümmert sich um volle Mülleimer und Robidog-Behälter und den Müll, der in der freien Fläche liegt. Der Vorteil: Die Kollegen ergänzen sich. Damit erwartet sich von Au ein besseres Ergebnis. Aber „die „klinisch reine Stadt gibt es nicht“, weiß von Au, das bleibe eine Illusion. Aber mehr Flexibilität ist auch ein Erfolg in einem dynamischen Prozess.

Ansprechpartner für Bürger

Neu zur Straßenreinigung mit Maschinen kommt, dass an mindestens zwei Tagen ein Mitarbeiter zu Fuß in der Innenstadt zwischen Dürrenbach und Adelberg unterwegs ist. Er fungiert auch als Ansprechpartner der Bürger. Von Au hält dies für sehr wichtig. Deshalb sollen immer dieselben Gesichter unterwegs sein und die Fahrzeuge erhalten auch einen Aufdruck mit Telefonnummer, damit unzufriedene Bürger anrufen können, wenn sie Handlungsbedarf erkennen. Damit hofft der Leiter, gleich zwei Dinge zu erreichen: mehr Vernetzung und schnelle Wege und somit ein qualitativ besseres Ergebnis. „Alles, was Müll ist, kommt weg“, heißt es. Das bedeutet aber nicht, dass die Saubermänner Zigarettenkippen auf dem Pflaster einsammeln und Minischnipsel: „Das schaffen die nicht“, weiß er, Aufwand und Ertrag müssen mit der Personalstärke vereinbar sein.

Allein die schiere Zahl der Müllbehältnisse auf Plätzen und Wegen zeigt, dass viel zu leisten ist: Gut 200 sind es. Mindestens die Hälfte davon wird täglich ausgeräumt. Das leidige Thema Hausmüll hofft der Technische Dienst mit dem schrittweisen Auswechseln der offenen Körbe durch Behälter mit Überbau zu lösen, „denn oft sind morgens geleerte Eimer schon mittags wieder voll“, ärgert sich von Au. Bei all dem gilt der Einsatz zwar schwerpunktmäßig der Kernstadt, aber auch in den Ortsteilen ist zu tun, denn da fällt „auch Müll an“. Die Brennpunkte wechseln. Aber zu den Arbeitsschwerpunkten zählt der Technische Dienst den Stichweg am Dürrenbach in der Schildgasse, wo sich viel Fast-Food-Restmüll ansammelt, im Sommer der Bereich um die Adelbergkirche, die Salmegg-Parkgarage und der Fußweg am Rhein, aber auch der Agendaplatz auf dem Rheinrundweg oberhalb der Serpentine und die Landschaft zwischen Turbinenkreise und Karsau, wo die Wegwerfgesellschaft aus dem Auto heraus agiert. Auch der Grillplatz am „Lebküchle“ oberhalb Nollingen führt die Hitliste bei der Abfallbeseitigung an.

Der Technische Dienst geht mit der Zeit, wird dieses Jahr seinen ersten Elektrotransporter bei der Müllbeseitigung einsetzen und hat ein neues kostensparendes Entsorgungssystem für den wasserhaltigen Abfall aus der Kehrmaschine auf dem Werkhof installiert: ein Container mit Siebwand, mit dem 25 000 Euro in der Abfallbeseitigung gespart werden.

Müll in Zahlen

Die Stadt gibt im Jahr deutlich über 700.000 Euro für Sauberkeit aus. 320.000 Euro kostet die Straßenreinigung mit Wegen und Plätzen, Fahrleistung in der Woche: 250 Kilometer mit der großen Maschine, 150 mit der kleinen, 300.000 Euro entfallen auf die Müllbeseitigung und etwa 100.000 Euro beträgt der Aufwand für die Ortsteile. Gesamtmenge Müll: mehr als 250 Tonnen jährlich.