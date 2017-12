Kultur Wie Weihnachten beim Sonnenkönig mit Musica Antiqua Basel

Das Kammerorchester Musica Antiqua Basel hat dem Publikum in der Christuskirche eine wahre Hörfreude geboten.

Da konnte man „einmal das Böse vergessen und sich das Schöne für das neue Jahr vornehmen“: Das war der (Herzens-)Wunsch von Fridolin Uhlenhut, dem Gründer und Leiter der Musica Antiqua Basel beim Weihnachtskonzert in der Christuskirche. Seit einigen Jahren gibt das in der Region bekannte Kammerorchester auf Einladung des Kulturamts in Rheinfelden ein Konzert in der Adventszeit. Zahlreiche Zuhörer erlebten ein würdevolles und nobles Barockkonzert.

Dirigent Uhlenhut hat in den reichen, noch immer ungehobenen Schatz alter Musik gegriffen und unbekannte Stücke ausgewählt, die einen weihnachtlich-pastoralen Anklang hatten. Das begann, schon im Titel erkennbar, mit dem „Concerto Pastorale“ von Johann Melchior Molter, eine Musik, die mit wiegendem, weihnachtlichem Charakter daherkommt. Auch die Symphonie „Noel“ von Michel Corrette trägt das Weihnachten schon im Titel.

In Frankreich waren die Noels beliebt, und auch die Musiker der Antiqua spielen sie gern. In dem Satz „Der König der Götter ist geboren“ fanden sich Konzertmeister Stefan Horvath und der Stimmführer der zweiten Violinen, Teodor Dimitrov, zu schönem Duettieren zusammen. Horvath, der viele Jahre im Sinfonieorchester Basel war, kostet mit Bravour und vollem Ton in dem Concerto Pastorale F-Dur von Johann Christoph Pez den Solopart aus, bei dem er sich mit seiner Frau Cristina Gantolea solistisch zusammentat.

Von Uhlenhut hochgeschätzt – das vernahm man in seiner launigen und mit positiven Schwingungen angereicherten Moderation – wird ein Violinkonzert von Vivaldi, komponiert für die Heilige Nacht, mit ganz viel Piano und für eine leise Geige komponiert, und in Ruhe auch gespielt und leise vom Orchester begleitet.

Und wirklich, diese weihnachtliche Musik strahlte nicht nur besinnliche Ruhe aus, die in unserer hektischen Zeit schon fast provozierend wohltuend wirkt, sondern war eine wahre Hörfreude. Nicht zuletzt, weil Solist Stefan Horvath auf einer originalen italienischen Geige von 1724 sehr, sehr italienisch spielte, voller barocker Klanglichkeit.

Das letzte Stück war wiederum eine schöne Entdeckung: Die Suite „Noels pour les Instruments“, eine Sammlung von Weihnachtsliedsätzen von Marc Antoine Charpentier, wurde vom Dirigenten Uhlenhut in freier Reihenfolge effektvoll zusammengestellt. Diese kleinen Stücke, die zur Weihnachtszeit am Hof des Sonnenkönigs Ludwig XIV. erklangen, machen noch 300 Jahre später Wirkung, vor allem vom emotionalen Gehalt her, den die Musica Antiqua gut herausarbeitete.

Überhaupt zeigten die Musiker bei den bemerkenswerten Raritäten Gespür für die Charakteristik der Werke. Fridolin Uhlenhut sorgte für innere Konzentration und Gestaltung aus der Musik heraus und in den konzertanten Werken für Balance zwischen Solo und Streichern.

Und da nicht nur die Werke, sondern auch die Musiker das Pastorale betonten, erklang alles „warmen Herzens“ (Fridolin Uhlenhut) – und das in der warmen Kirche.