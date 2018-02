Rheinfelden Wie Schulen mit Lehrermangel und Unterrichtsausfällen umgehen

Lehrermangel und Unterrichtsausfälle bereiten von Grundschule bis Gymnasium Probleme. Jede Schule setzt auf eine eigene Lösung.

An den Schulen im Südwesten fällt viel Unterricht aus. Das hat das Kultusministerium bekannt gegeben. Ein Grund ist Lehrermangel. Auch an Schulen in Rheinfelden sind Ausfälle ein Thema. Mit verschiedenen Konzepten versuchen die Schulleiter, diese so gut wie möglich zu vermeiden.

„Ich sehe großen Handlungsbedarf“, sagt Volker Habermaier, Leiter des Georg-Büchner-Gymnasiums. An seiner Schule seien die Lehrerstellen zwar zu rund 100 Prozent besetzt, das bedeute aber auch, dass jeder Ausfall, egal ob wegen Krankheit, Schwangerschaft oder Elternzeit, dazu führe, dass irgendwo ein Lehrer fehle. Zum Teil könne das intern aufgefangen werden, etwa durch Überstunden oder Teilzeitdeputate. „Gerade in den Mängelfächern Bildende Kunst, Sport weiblich, Chemie und Biologie besteht aber ein besonders großer Bedarf an Lehrkräften.“

Bei längeren Ausfallzeiten wende man sich ans Kultusministerium, um Vertretungslehrer zu finden, was „teils gut klappt“, so Habermaier. „Wir suchen aber auch privat, ich habe etwa eine bekannte pensionierte Kunstpädagogin angesprochen, ob sie zehn Stunden in der Woche bei uns einspringen kann.“ Nach seiner Einschätzung sei nicht zu wenig Geld Schuld am Lehrermangel, sondern zu wenige Lehreranwärter. „Nötig wäre eine langfristig vorausschauende Bildungspolitik“, sagt er. Auch eine regionale Krankheitsvertretung, also angestellte Lehrerinnen und Lehrer, die von Schule zu Schule fahren und einspringen, wo sie gerade gebraucht werden, könnte helfen. „Das würde dann aber viel Geld kosten.“

In der Gemeinschaftsschule wenden Schulleiter Hans Peter Brugger und sein Team das Tandem-Modell an, das die individuelle Förderung der Jugendlichen unterstützt. Bei diesem vom Regierungspräsidium genehmigten Modell wird die Unterrichtszeit von 45 auf 40 Minuten verkürzt. Statt 27 haben die Lehrer 30 Unterrichtsstunden und unterrichten öfter zu zweit. Das schafft einen Puffer. So könnten Ausfälle größtenteils, aber nicht immer, verhindert werden. Generell betont Brugger aber, dass bei der Diskussion beachtet werden sollte: „Die Unterrichtsquantität entscheidet nicht über die Qualität.“ Vielmehr gehe es darum, dass Unterricht motivierend und strukturiert sei.

Auch, oder gerade, in den Grundschulen nimmt der Lehrermangel immer mehr zu. Peter Grimm, Schulleiter der Hans-Thoma-Grundschule, kennt das Thema gut. In der verbindlichen Ganztagsschule können die Kinder nicht einfach früher heimgeschickt werden. „Wir versuchen daher, die Vertretung sinnvoll zu regeln“, sagt er. Das bedeutet: Wenn es die Gesundheit zulässt, schreibe der kranke Kollege morgens eine Mail und teile mit, was die Vertretung mit den Kindern machen soll. Meistens finde sich ein Lehrer, der übernehmen kann, auch wenn niemand im Lehrerzimmer sitze und darauf warte. Er ist froh, dass bisher fast jeder Ausfall kompensiert werden konnte.

Carmen Cromer, die in der Goetheschule etwa 460 Kinder in rund 20 Klassen leitet, ist froh, eine zweijährige Durststrecke mit vielen Schwangerschaften hinter sich zu haben. „Es war dramatisch, sagt sie und freut sich, 2018 „viel besser dran“ zu sein. Sie lobt das Schulamt, das in schwierigen Zeiten unterstützt habe und betont, dass zwei schwierige Jahre überhaupt nur geschafft wurden „durch sehr gute Zusammenarbeit“ mit den Kollegen, die ihre Teildeputate deutlich aufgestockt haben. Inzwischen wird mit Vertretungslösungen so gearbeitet, „dass nach Möglichkeit gar nichts ausfällt“. In Krisenphasen habe es sich bewährt, mit dem Elternbeirat die Lage offen zu besprechen, wohlwissend „es kann niemand zaubern“. Unserer Zeitung ist es trotz mehrfacher Versuche nicht gelungen, zu erfahren, wie mit den Unterrichtsausfällen an der Gertrud-Luckner-Realschule umgegangen wird.

Von Schule zu Schule verschieden fallen Ausfälle ins Gewicht, weiß als Vorsitzender des Gesamtelternbeirats Thomas Wild. Seiner Erfahrung nach lösen die Schulen die Probleme „weitgehend selbstständig“. Dennoch konstatiert er Lehrermangel, auch weil für jüngere Lehrer Rheinfelden „nicht so interessant“ sei.