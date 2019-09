von Horatio Gollin

Den Tafelladen kennen diejenigen, die auf das Lebensmittelangebot angewiesen sind, und natürlich die Helfer und Angestellten. Am Samstag beteiligte sich die Rheinfelder Institution am bundesweiten Tag der offenen Tafeln und zeigte auch anderen Besuchern, was sie das Jahr über leistet. Mit Drehorgelmusik, Fotoausstellung, Kinderschminken und Informationen zu Lebensmittelverschwendung wurde den Besuchern ein abwechslungsreiches Fest geboten.

Zwei Helferinnen der Fasnachtsclique Klingentalwichteln bieten vor dem Tafelladen Kinderschminken an. Viel zu tun haben sie jedoch nicht, denn viele Besucher kommen ohne Kinder. In den ersten zwei Stunden des Tags der offenen Tür haben sie rund zehn Kindern Herzchen und Schmetterlinge ins Gesicht gezaubert. „Ich habe vom Fest in der Zeitung gelesen und mir dann die Kinder geschnappt“, sagt eine Besucherin aus Degerfelden, die als Tagesmutter arbeitet. „Ich war vorher noch nie hier. Ich finde es super. Es ist ein schönes Ambiente.“

Programm auch für Kinder: Die kleinen Besucher freuten sich über bunte Motive, die Helfer der Klingentalwichtel ins Gesicht zauberten. | Bild: Horatio Gollin

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt ist auch unter den Gästen. „Die Tafel ist eine Institution, die seit 15 Jahren bei uns gute Arbeit leistet“, lobt das Stadtoberhaupt. Der Umzug aus der Nollinger Straße in den Innenhof des Sozialen Kompetenzzentrums vor zwei Jahren habe einen echten Vorteil für den Tafelladen bedeutet. Dem stimmt Ladenleiter Harald Höhn zu, da die Besucher nun gegenüber des Tafelladens die Ausweise beziehen und einige dann sofort zum ersten Einkauf kämen. Der Standort sei auch gut für die Netzwerkarbeit geeignet. Der Tafelladen kooperiert mit der Vesperkirche im Bürgertreffpunkt Gambrinus und hat sich auch am Internationalen Hoffest am Tag der Nachbarschaft eingebracht. 26 Geschäfte liefern Lebensmittel an den Tafelladen. Die Tafel kann sich dabei mit den Geschäften abstimmen, so dass eine breite Angebotspalette abgedeckt werden kann.

„Es ist ein ganz normaler Laden“, meint Höhn. An drei Tagen in der Woche kommen jeweils 120 Ausweisinhaber aus Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt, die mit ihren Familien für 500 bis 600 Menschen stehen. Die Ausweisinhaber können an jedem Öffnungstag kommen. „Eine Begrenzung würden wir erst machen, wenn es an Ware mangelt.“ Neben dem Ladenleiter halten zwei Festangestellte und 30 Ehrenamtliche die Tafel am Laufen. Für den Samstag haben Ehrenamtliche 20 Kuchen gebacken, die Besucher können kostenlos zugreifen und dabei den Klängen einer Drehorgel lauschen. Für diese Unterhaltung sorgt Karl-Heinz Schweizer aus Grenzach-Wyhlen.

Ein Angebot, dass auch Grenzach-Wyhlens Bürgermeister Tobias Benz besonders interessiert, ist der Vortrag von Ernährungsreferentin Claudia Hofmann. „Man muss nicht alles gleich in den Müll werfen. Viele Lebensmittel sind über das Mindesthaltbarkeitsdatum verzehrbar“, sagt Hofmann, die Mitglied der Tafel Markgräflerland ist. Sie präsentiert abgelaufene, noch genießbare Produkte und informiert über Lebensmittelverschwendung. Im Laden werden den Besuchern mit Fotos die für Verkaufstage übliche Bestückung der Regale präsentiert und eine kleine Fotoausstellung zeigt die Geschichte der Rheinfelder Tafel seit 2004.

„Es gibt keine bessere Tafel im Umkreis als hier. Die umliegenden Tafel haben nicht das Angebot und sind auch nicht so gut organisiert“, sagt ein Ausweisinhaber aus Schwörstadt. „Die Tafel ist völlig in Ordnung. Für meine Bedürfnisse reicht das aus.“ Der Mann kommt meist dreimal die Woche mit dem Zug oder dem Fahrrad zum Ende der Öffnungszeiten. „Ich mache immer das Schlusslicht und da ist das Angebot noch topp“, sagte er. Sogar exotische Früchte und Spezialitäten wären dann noch zu haben. Er erzählt, dass er sich beim Einkauf in der Tafel wohlfühle und inzwischen das gesamte Personal kenne. „Wir sind heute gekommen, weil sonst sieht man die Tafel ja nie von innen“, sagt eine Rheinfelder Besucherin. „Ich habe einen sehr guten Eindruck. Das sind helle Räume, alles sehr schön und sauber und scheinbar ein großes Angebot.“

Mit dem Besucherzuspruch zeigt sich Höhn am Ende des Fests zufrieden. Schon zu Beginn war „ein ganzer Schwung Leute“ gekommen, meint er und schätzt, dass über den Tag verteilt 150 Interessierte und Ausweisinhaber vorbeischauten. Darunter auch Vertreter der Tafelläden aus Lörrach, Müllheim und Schopfheim sowie Vertreter von Kirchen und Behörden.

Was Höhn besonders freut: Noch am Samstag haben sich zwei Männer gemeldet, die sich als ehrenamtliche Fahrer einbringen wollen, um künftig die Ware von den Geschäften abzuholen.