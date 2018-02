Rheinfelden Wertpapiere liegen bei den Sparkassen-Kunden in Rheinfelden hoch im Kurs

Die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden ist trotz Niedrigzinsen mit dem Ergebnis für den Geschäftsbereich Rheinfelden zufrieden. Unternehmen nehmen mehr Kredite auf als im Vorjahr.

Wachstum bei den Kundeneinlagen, Anstieg bei Giro- und Online-Konten sowie ein sehr gutes Kreditgeschäft – die Bilanz der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden für den Geschäftsbereich Rheinfelden kann sich durchaus sehen lassen. Wenn da nicht die anhaltende Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) wäre, die den Ertrag des Bankinstituts deutlich schmälert. „Wir kommen ertragsmäßig unter Druck“, gab der Vorstandsvorsitzende André Marker bei der Vorstellung der Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr unumwunden zu. Dennoch, so Marker, „sind wir noch relativ zufrieden“. Die im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 Prozent gestiegene Bilanzsumme auf knapp 2,6 Milliarden Euro bezeichnete der Sparkassen-Chef als „sehr, sehr positive Entwicklung“.

Den größten Zuwachs verzeichnete die Sparkasse 2017 im Wertpapiergeschäft. „Das ist eine logische Folge aus der Nullverzinsung“, sagte Rainer Liebenow, der für das Privatkundengeschäft verantwortlich ist. Der Wertpapierbestand der Rheinfelder Kunden stieg im Vergleich zum Vorjahr um knapp acht Prozent auf 107,4 Millionen Euro. Mit Blick auf die jüngsten Medienberichte, in denen von einem Kursabfall an den Aktienmärkten die Rede ist, warnt Liebenow vor einer Panikmache: „Wir werden unseren Kunden nach wie vor empfehlen, ihren Anlagen Aktien beizumischen.“

Rückläufig bei der Sparkasse seien hingegen das Geschäft mit Lebensversicherungen und Bausparverträgen. „Da die Baufinanzierung ein langfristiges Geschäft ist, macht es aber jetzt Sinn, in Bausparverträge zu investieren“, meinte Rainer Liebenow dazu.

Klaus Jost berichtete von einem Anstieg im Kreditgeschäft. Vor allem Unternehmer haben im vergangenen Jahr in Rheinfelden vermehrt Darlehen aufgenommen. Das Kreditvolumen stieg in diesem Bereich um 5,3 Millionen auf 136 Millionen Euro. André Marker hatte eine Erklärung dazu parat: „Die Geschäftslage ist so gut, wie die Unternehmen sie in den vergangenen 25 Jahren nicht erlebt haben“, sagte er über die derzeitige konjunkturelle Lage.

