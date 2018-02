Rheinfelden Werner-Mennicke-Haus bekommt Anfragen kommen aus ganz Deutschland

Die Nachfrage nach Übernachtungen im Werner-Mennicke-Haus auf dem Rührberg steigt. Der Freundeskreis schreibt schwarze Zahlen.

Das Werner-Mennicke-Haus auf dem Rührberg wurde 1965 erbaut und liegt im äußersten Zipfel der Gemarkung Rheinfelden, es gehört nicht zu Grenzach-Wyhlen. Das ruhige, direkt am Waldrand gelegene Freizeitheim ist umgeben von Landschaftsschutzgebiet. Eigentümer der Einrichtung ist die Evangelische Kirchengemeinde Rheinfelden, Betreiber ist der Freundeskreis Werner-Mennicke-Haus. Unter der Regie des Vorsitzenden Heinz Nönninger führt der Freundeskreis einen heftigen Kampf um den Erhalt des Hauses, das eine soziale Errungenschaft darstellt.

Der Freundeskreis vermietet das Freizeitheim an Gruppen zur Begegnung und Erholung. Es gibt kein Internet und kein Schwimmbad, trotzdem steigt die Nachfrage nach den 34 Betten und der Freundeskreis schreibt schwarze Zahlen. „Das Haus ist nicht aus der Zeit gefallen, es dient der Bevölkerung“, betonte der stellvertretende Vorsitzende Gerhard Sauer in der Hauptversammlung. Der Freundeskreis wird deshalb auch alles dafür tun, um das Angebot selbst zu bewirtschaften. Um Reparaturen bezahlen zu können, werden deshalb auch Rücklagen gebildet. Seit 2011 versucht der SAK Lörrach, das Haus zu kaufen. „Wie David gegen Goliath haben wir uns gegen die Verkaufsabsichten gestellt“, sagte Nönninger. „Es gibt Buchungen aus fast ganz Deutschland und manchmal können wir die Nachfrage gar nicht berücksichtigen. Es ist ein Kunterbunt an Gästen, die Vielfalt spiegelt sich in unserem Motto 'allen Wohl und niemand Weh'.“

Am 17. November 2017 beschloss der Kirchengemeinderat, dass das Werner-Mennicke-Haus „bis auf weiteres“ wie bisher weiter laufen soll. Ein vom SAK vorgelegtes Konzept zur Verwendung bei Kauf, fand keine Mehrheit. „Damit ist das Gespenst Verkauf gewichen“, meinte Nönninger. Doch Sauer betonte, dass es keine schriftliche Vereinbarung gibt, in der festgehalten wird, dass die Kündigung gegenstandslos ist. Der Nutzungsvertrag zwischen der Kirchengemeinde und dem Freundeskreis läuft im November dieses Jahres aus. „Die Kuh ist also noch nicht ganz vom Eis, doch wir wollen es wie Luther halten und vorwärts schauen. Ich werde noch in diesem Jahr hier oben einen Apfelbaum pflanzen“, sagte Sauer vehement gegen die fehlende Planungssicherheit.

Auch die zur Hauptversammlung erschienenen Mitglieder nahmen die Zukunft positiv und stimmten der Erneuerung des Kinderspielplatzes zu. Eine weitere Investition sind Sicherheitssteckdosen, die 2018 in allen Räumen eingebaut werden sollen. „Wir dürfen eine solch gute Sache nicht vor die Wand fahren, das Freizeitheim ist erhaltenswert und dient einem sozialen Zweck. Der Freundeskreis ist ein verlässlicher und vertrauensvoller Partner, dessen Aktiven sich für das Werner-Mennicke-Haus einsetzen“, resümierte Sauer. Nönninger betonte, dass zum Ende der Verkaufsabsichten vermehrt um Mitglieder geworben werde.

Im abgelaufenen Vereinsjahr verstarb der bisherige Kassierer Rolf Uhrig. Heinz Nönninger erinnerte an sein großes Engagement für den Freundeskreis. Die Kasse wurde kommissarisch von Werner Alles weiter geführt, der nun von den Mitgliedern als Kassierer bestätigt wurde. Als Kassenprüfer wurde Werner Ross gewählt.

Der Freundeskreis