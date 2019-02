von Horatio Gollin

Seit zehn Jahren arbeitet Heinz Lindeman aus Karsau als freier Redner. Er wird hauptsächlich für Beerdigungen gebucht, oft empfehlen ihn Bestatter, wenn der Verstorbene keiner Kirche angehörte – und das, obwohl Lindeman einst Theologie studierte und 15 Jahre lang als katholischer Priester auf der Kanzel stand. Doch das Leben führte den 71-Jährigen auf einen ganz anderen Weg.

Er tritt mit seinen Zuhörern in Kontakt

Seine Stimme ist geschult und trägt auch ohne Mikrofon. Man erkennt in Heinz Lindeman sofort den geübten Redner, der nicht einfach nur über ein Thema spricht, sondern versucht, mit seinen Zuhörern in Kontakt zu treten. Er selbst betrachtet sich als Trauerredner, da er im vergangenen Jahr nur fünf freie Trauungen, dagegen aber sicher das zwanzigfache an Beerdigungen gemacht habe. Etwa ein Dutzend Bestattungsunternehmen führen den Karsauer als Redner.

Bestatter empfehlen ihn in den meisten Fällen

Neben Gemeinden am Hochrhein ist er im Wiesental, Neuenburg und Freiburg mit Umland im Einsatz. In den meisten Fällen wird er von den Bestattern empfohlen, wenn die Verstorbenen keiner Kirche angehören. „Jeder Bestatter hat da zwei, drei Flyer von Trauerrednern zur Hand“, erklärt Lindeman. „Selten kennt mich jemand schon von einer Trauerfeier und fragt mich direkt.“

In Lörrach geboren, in Freiburg aufgewachsen

Lindeman hat eigentlich einen theologischen Hintergrund. 1948 in Lörrach geboren, wuchs er in Freiburg auf und studierte nach dem Abitur Theologie. 17 Jahre lang stand er im kirchlichen Dienst, davon 15 als katholischer Priester. Doch dann wandte er der Kirche den Rücken zu. Das hatte zwei Gründe. „Bei der Beschäftigung mit humanistischer Psychologie und Gesprächstherapie nach Carl Rogers entdeckte ich, dass die Intelligenz und Kraft, die richtigen Schritte zu tun, in jedem Menschen selbst liegen. Ein ganz anderer Ansatz, als der, den ich in der Kirche kennengelernt habe“, erklärt Lindeman, der sich in dieser Richtung auch weiterbildete. Der zweite Grund war, dass Priester nicht heiraten dürfen. Lindemann ist heute verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Die Erkenntnis: Es gibt nur Neuanfänge

Dennoch hat er seinen kirchlichen Hintergrund nicht komplett abgelegt. So verabschiedet er jeden Verstorbenen mit dem gleichen Satz: „Dir wird das Leben gewandelt und nicht genommen.“ Dieser Satz stammt aus der katholischen Liturgie, aber Lindeman sieht ihn durch seine eigene Erfahrung mit Inhalt gefüllt. Bevor er den Beruf als Trauerredner ergriffen hat, hatte er Angst, sich mit dem Thema Tod zu beschäftigen. Das habe sich aber geändert, als er an seinem eigenen Lebenslauf erkannte, dass es keine Enden, sondern nur Neuanfänge gebe. „Es ist meine Grundüberzeugung, dass alles in ständigem Wechsel ist“, sagt er.

Das Wesentliche für diese Menschen im Blick

Aufträge für Trauungen bekommt er ausschließlich auf Empfehlung. Lindeman ist zufrieden, „wenn es informell läuft“. Bei Trauungen sei es wichtig, auf der gleichen Wellenlänge zu liegen. Bei Trauerfeiern sei das einfacher. Im Gespräch lässt er sich intensiv auf die Angehörigen ein und fühlt sich als Teil eines Spannungsfelds zwischen dem Verstorbenen, den Angehörigen und sich selbst. „Im Gespräch kriege ich nicht nur Informationen über Lebensdaten oder charakteristische Vorlieben, sondern ich bekomme auch ein Grundgefühl dafür, was das Wesentliche für diese Menschen ist“, erklärt Lindeman. Die Erstellung der Trauerrede begleitet ihn als kreativen Prozess in seinem Alltag. „Das macht mir Spaß, da bin ich in meinem Element.“

Bei Beerdigungen läuft nicht immer alles glatt

Das Besondere an Lindemans Reden ist, dass er auf der Trauerfeier frei spricht. „Da gibt es Dinge, die ich mir vorgenommen habe, zu sagen, aber es gibt auch immer Intuitives und Spontanes“, sagt er. Und das braucht er auch, denn aus Erfahrung weiß Lindeman, dass bei Beerdigungen nicht immer alles glatt läuft. „Bei einem Bestattungsunternehmen aus meinem weiten Einzugsgebiet hatten wir den Fall, dass sich kurz vor Beginn der Feier herausstellte, dass der falsche Sarg angeliefert worden war“, erinnert er sich. Die Trauerfeier verzögerte sich um eine Stunde. „Wir sind so lange spazieren gegangen, aber es hat besondere rhetorische Fähigkeit gebraucht, um Zeit für den Aufschub zu schaffen, und dann wieder den Einstieg in den inneren Abschied mit den Menschen zu finden.“

Starthilfe vom Bestattungsunternehmen Franke

Diese rhetorischen Fähigkeiten waren es, die ihn vor etwa 14 Jahren überhaupt erst dazu brachten, den Beruf des freien Redners zu ergreifen. Im Jahr 1991 kam er nach Rheinfelden, wo er bis 2005 als Kulturamtsleiter tätig war. In dieser Zeit habe er oft positive Rückmeldungen für seine Reden bei Vernissagen und anderen Anlässen bekommen. Immer wieder spielte er da schon mit dem Gedanken, Trauerredner zu werden. Es sollte aber noch bis 2009 dauern, bis sich eine Regelmäßigkeit einstellte. „Starthilfe“ bekam Lindeman vom Bestattungsunternehmen Franke, das ihn fünf Jahre lang in geringem Umfang für die Veranstaltungsbetreuung beschäftigte, so dass er sich als freier Redner einen Namen machen konnte. „Dafür bin ich bis heute dankbar“, sagt Lindeman.