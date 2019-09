von Anna Uhlmann

„Streifen Sie bitte die Kopfhörer übers Ohr, dann kann es losgehen.“ Stadtführerin und Architektin Ulrike Maunz befestigt ihr Mikrofon am Kopf und winkt die 20-köpfige Gruppe Erwachsener zu sich, die der Einladung am Sonntagnachmittag gefolgt sind. Bald darauf tauchen sie bei der besonderen Stadtführung gemeinsam ein in die Welt des Historismus, der architektonischen Moderne und des Bauhaus.

Wie entstanden – auch in Rheinfelden – in den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die Umbrüche in Kunst und Architektur? Maunz deutet auf verschiedene Gebäude am Friedrichsplatz. „Der Wandel zum Bauhaus-Stil entstand nicht aufgrund mangelhaften Könnens oder fehlender Gelder. Die Menschen wünschten sich einfach eine neue Architektursprache, das war der Zeitgeist der Jahrhundertwende.“

Einmal jährlich bietet Ulrike Maunz, die selbst Architektin ist, eine kostenlose Architekturführung durch Rheinfelden an. Im Jahr 2012 hat sie die Fortbildung zur Stadtführerin absolviert. Zuerst noch recht verhalten in der Hitze dieses letzten Sommersonntages, dann immer aufgeweckter unterhält sich die bunt zusammengewürfelte Gruppe.

Alt und Neu, architektonisch vereint bei der ehemaligen Frauenklinik. Ulrike Maunz schärfte bei einer architektonischen Stadtführung durch Rheinfelden den Blick für das Besondere. | Bild: Anna Uhlmann

Wo zuvor nur vages Wissen über wichtige Geschäfte der Stadt vorhanden war, macht die Führung auf Details aufmerksam, spricht gezielt das „Dazwischen“ an. „Auf einmal werden alte, vom normalen Passanten vielleicht sogar als heruntergekommen wahrgenommene Häuschen zu faszinierenden Kunstobjekten“, staunt eine Teilnehmerin und legt den Kopf in den Nacken. Auf den Spuren zweier Bauhaus-Studenten bewegen sich die Interessenten quer durch Rheinfelden an der Sängerhalle vorbei in Richtung Bahnhof. Dort fällt auf, dass dieser auf der rheinzugewandten Seite der Gleise liegt: „Die Stadt hat bereits 1951 versucht, mit der Bahnbehörde in Kontakt zu treten, um ein Bahnhofsgebäude auf der stadtzugewandten Seite errichten zu lassen. Wie man sieht, hat das bis heute nicht geklappt“, erzählt die Stadtführerin und schüttelt schmunzelnd den Kopf.

Als sie nun die Gruppe über die Werderstraße, die „Giebelstraße“ Rheinfeldens, in Richtung des städtischen Friedhofs führt, werden die ersten Diskussionen laut. Weshalb müssen historische Malerarbeiten oft neuen Anstrichen weichen? Und was kann man tun, um Kunstmalereien zur erhalten? Beim städtischen Friedhof angekommen, gerät der erste Lösungsvorschlag bereits ins Sichtfeld der Gruppe: Die Fassade des an den Friedhofsparkplatz grenzenden Hauses zeigt die Sgraffiti (Bilder in Kratztechnik) von Arnold Schneider, die in der Werderstraße übermalt wurden.

„Ich weiß nicht, was sie genau bedeuten, aber mir kommt sofort ein landwirtschaftlicher Hintergrund in den Sinn“, meint eine Teilnehmerin und studiert gedankenversunken die künstlerisch bearbeitete Hauswand. Beim Friedhof angekommen, streicht einer der Anwesenden mit der Hand über die mit Bronze ummantelten Säulen der Aussegnungshalle. Es ist Artur Spengler, der selbst schon eine Vielzahl architektonischer Führungen geleitet hat. „Diese Säulen sehen aus wie klassische Tempelsäulen, wurden aber industriell gefertigt“, erklärt er einer anderen Interessierten, bevor die Gruppe das Innere der Aussegnungshalle betritt und andächtig die verschiedenen Elemente des Raumes auf sich wirken lässt.

Trotz Friedhofsbesuch ist die Stimmung der Teilnehmer heiter und auf dem Rückweg zur Touristinfo scheinen alle ihre Umwelt auf neue Weise wahrzunehmen. Hier wird auf alte Außenspiegel aufmerksam gemacht, da über die persönliche Traumvilla gefachsimpelt. Maunz hat es geschafft: Die Augen für das Besondere sind geöffnet.