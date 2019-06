Zur „Wahlnachlese“ hat der Vorstand des SPD-Ortsvereins Karsau die bei der Kommunalwahl angetretenen Kandidaten ins Gasthaus Kickhüsli eingeladen. Wie Lothar Wihan in einer Pressemitteilung anmerkt, schaue die SPD mit sehr gemischten Gefühlen auf den zurückliegenden Wahlausgang.

Absolute Mehrheit m Ortschaftsrat behauptet

Negativ wiegen die schlechten Europawahlergebnisse sowie der Rücktritt von Andrea Nahles. Auch auf Kreisebene und im Stadtrat seien die Resultate für die SPD insgesamt nicht berauschend gewesen. Immerhin seien diese erheblich besser wie bei den Europawahlen. Im Gegensatz könne man ein „vorzügliches Ergebnis bei den Ortschaftsratswahlen“ verzeichnen. „Wir konnten unsere absolute Mehrheit im Ortschaftsrat Karsau von sieben Stimmen behaupten“, so Wihan. Dies sei auf die hervorragende Arbeit der Ortschaftsräte zurückzuführen, die die Wähler honoriert hätten.

Kandidaten haben dazu beigetragen

„Danke auch an alle Kandidatinnen und Kandidaten, die sich zur Wahl gestellt hatten und sehr viel zum guten Wahlergebnis beigetragen haben“, so Wihan. Und er bemerkt: „Auf jeden Fall haben die Bürgerinnen und Bürger in Karsau bei der Europa- und allen Kommunalwahlen in erster Linie die SPD gewählt. Sicherlich ein Erfolg aufgrund der guten Arbeit der SPD im Ort“. Dennoch ging man bei der Wahlnachlese auch in die Manöverkritik. Als problematisch zeigte sich das Verteilen der Flyer für den Kreistag in Schwörstadt.

Leichte Manöverkritik am Wahlkampf

So wurden im Ortsteil Dossenbach keine Flyer verteilt, in Schwörstadt übernahm der Ortsverein Karsau diese Aufgabe, was eine erhebliche Mehrbelastung bedeutete. Daher wolle man den Kontakt zu den Schwörstädter Genossen aufnehmen, um diese Aufgabe künftig zu lösen. Alternativ komme das Austragen gegen Bezahlung in Frage. Weiterer Kritikpunkt: „Unsere Wahlplakate waren zu klein, und es wurden zu viele Plakate aufgehängt. Bei der nächsten Wahl sollen größere Plakate im Format A0 mit klarerem Inhalt erstellt werden. Ein Plakat pro Durchgangsstraße wird als ausreichend angesehen.