Rheinfelden Weniger Fehlalarme für die Feuerwehr

Die neue Gebührenordnung zeigt erste Wirkung. Nachdem es schnell mal 1000 Euro kostet, wenn drei Abteilungen und 20 Leute zu Firmen oder Heimen ausrücken, um „Fehlalarm“ festzustellen, werden diese Einsätze weniger, beobachtet Stadtkommandant Dietmar Müller.

Die Unternehmen pflegen Brandmelder jetzt besser. Im vergangenen Jahr lösten sie 16 Prozent von 237 Alarmierungen aus. Es sind immer die Gleichen, bei denen es „brennt“, obwohl nichts passiert ist, bestätigt Josephine Hanke, die für die Stadt die Feuerwehrangelegenheiten in der Hand hält. 35 Brandmeldeanlagen sind in Rheinfelden, Karsau und Herten gemeldet, die wenigsten sind private. Auch sie stellt fest: „Unternehmen lernen, wenn es kostet.“

Gibt es aus einer in der Feuerwehr Sonderbauten genannten Einrichtung, zu denen Heime für Senioren gehören, Alarm, rücken tagsüber meist drei Löschzüge aus. Es geht um die Sicherheit vieler Menschen, da zählt jede Minute. Jedes Auto kostet bis zu 170 Euro die Stunde und jede Person im Einsatz 35 Euro, dazu kommt die Drehleiter. Kommandant Müller legt allen ans Herz, in die alten Anlagen zu investieren, denn Fehlalarme müssen nicht sein. Die Einstellung, „die Feuerwehr zu holen, ist allemal billiger“ möchte er ändern. Grundsätzlich steige bei „gewissen Objekten“ bei einem Feuerwehrmann ohnehin der Adrenalinspiegel, denn zunächst ist vom Ernstfall auszugehen und dass Menschen in Gefahr sein können.

Aber nicht nur wegen technischer Pannen wird die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Im vergangenen Jahr habe es auch „böswillige“ Alarmierungen gegeben, indem Meldeknöpfe in Gang gesetzt wurden, kritisiert Müller.

Grundsätzlich bezeichnet er aber 2017 als normales Einsatzjahr. 275 Mal wurde ausgerückt über alle Abteilungen verteilt, darunter waren 237 Alarme. Das war unter dem Strich weniger als im Jahr zuvor. Hauptsächlich wurde technische Hilfe geleistet. Über die Hälfte er Einsätze wurde tagsüber absolviert. Große Brandfälle gab es dabei nicht, aber 22 Mal wurde doch ein Feuer gelöscht. Die 262 Aktiven, darunter 16 Frauen, waren somit rechnerisch fast täglich gefordert. Am häufigsten rückte die Abteilung Rheinfelden aus, sie war 132 im Einsatz. Es wurde auch Nachbarschaftshilfe in Lörrach, Schopfheim und Weil am Rhein geleistet.

Mehr Chemieeinsätze

Die Messgruppe wird nach Müllers Erfahrung häufiger angefordert, wenn der Verdacht besteht, dass es um Gas oder andere Gefährdungen geht. Dabei erweise sich die Drohne als wichtiges Aufklärungsgerät und „tolles Hilfsmittel“. Sie wird derzeit aufgerüstet mit einer Infrarotkamera, damit sie noch mehr leisten kann. Auch Polizei und DLRG haben Interesse daran, sie zu nutzen, weil sie „billiger als ein Hubschraubereinsatz“ ist, erklärt Müller.

Der größte Wunsch Müllers in diesem Jahr lautet, die Planung der zentralen Feuerwache voranzubringen. Dabei setzt er weiter auf das verkehrsgünstige Grundstück Römerstraße, aber ein Konzept, das sich auf die Feuerwehr beschränkt. Die Arbeitsgruppe mit Wehrleuten arbeitet „unbeirrt weiter“, da das Geld für den Planungswettbewerb bereitsteht. Inzwischen wird ein Raumbuch geplant.