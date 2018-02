Rheinfelden Wenige helfen beim Triathlon mit

Tri-Team-Vorsitzender Hans Winzen berichtet über Probleme bei der Suche nach Streckenposten und weiteren Helfern. Der Verein will Mitglieder kündigen und mit einem Passus wieder aufnehmen

Das Triathlon Team begegnet dem Problem, ausreichend Helfer für den Sparkassen-Triathlon zu finden, mit einer Verpflichtung der Vereinsmitglieder zum Arbeitseinsatz.

Im Vorfeld der Mitgliederversammlung habe ein Vorstandsbeschluss für Aufregung im Verein gesorgt, berichtete der Vorsitzende Hans Winzen. Aufgrund der Schwierigkeit, die für den jährlichen Sparkassen-Triathlon nötigen Streckenposten und anderen Helfer zu finden, sollen für den nächsten Triathlon Startanmeldungen von Vereinsmitgliedern erst angenommen werden, wenn sich schon mindestens zehn Helfer aus den eigenen Reihen gemeldet haben. Drei Vereinsaustritte führte Winzen darauf zurück.

Auch in der Versammlung kam es zu anhaltender Diskussion, in der Mitglieder darauf hinwiesen, dass es aufgrund der langen Einsatzdauer schwierig sei, andere dafür zu finden, und dass sie hohe Mitgliedsbeiträge zahlen, damit sie nicht wie in anderen Vereinen bei Kuchenverkäufen oder Ahnlichem helfen müssten. Winzen wies darauf hin, dass es nur um Hilfe bei dieser Veranstaltung ginge, die für den Verein immerhin die wichtigste Einnahmequelle darstellt.

Rennleiter Gunter Kunze schlug vor, allen Mitgliedern zu kündigen und einen entsprechenden Passus über einen jährlichen Arbeitseinsatz zu verfassen, dem alle bei Wiedereintritt zuzustimmen hätten. Winzen formulierte schließlich den Antrag, dass von Vereinsmitglieder ab 2019 ein Arbeitseinsatz von fünf Stunden beim Sparkassen-Triathlon respektive eine Zahlung von 50 Euro geleistet werden muss. Der Antrag wurde mit 17 Stimmen bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen angenommen. Kunze erklärte sich daraufhin bereit, nach 2018 für weitere zwei Jahre die Rennleitung zu übernehmen, nachdem er zuvor gesagt hatte, dass er nach diesem Jahr nicht weitermachen würde.

Winzen hob bei seinem sportlichen Rückblick auf das Jahr 2017 Yvonne Heinis hervor, die in Ulm auf der Mitteldistanz sowie beim Ironman Zürich auf der Langdistanz Erste in ihrer Altersklasse geworden war, sowie Sibylle Jung, die in Murten den zweiten Platz in ihrer Altersklasse auf der Mitteldistanz erreicht hatte. Der Ehrenvorsitzende Reinhard Börner wurde im Kraichgau Erster seiner Altersklasse auf der Mitteldistanz sowie Erster seiner Altersklasse beim Ironman in Maastricht, wo er sich auch für den Ironman Hawaii qualifizierte, an dem er aber nicht teilnahm. Winzen nannte weitere Mitglieder, die 2017 gute Ergebnisse erreicht hatten.

Beim Sparkassen-Triathlon 2017 gab es nach Angaben des 60 Mitglieder starken Vereins 324 Zieleinläufe. Kunze führte aus, dass sich zwar viele angemeldet haben, aber aufgrund des schlechten Wetters 140 Sportler nicht gekommen waren. Die Duathlon-Meisterschaft sei beim Verband gut angekommen und werde daher 2018 wieder als ein Teil der Landesliga durchgeführt werden. Bei gutem Wetter rechnete Kunze mit 500 bis 600 Anmeldungen. Neben der Duathlon-Landesliga Süd und dem offenen Duathlon werden die Disziplinen olympische Distanz für Einzelläufer und Mannschaften sowie die Volksdistanz für Einzelläufer angeboten. Der zehnte Triathlon findet am Sonntag, 6. Mai, statt.

Wahlen: Kassierer Tom Kunze sowie der übrige Vorstand wurden einstimmig entlastet. Der stellvertrende Vorsitzende Andreas Saner wurde wiedergewählt.

Infos im Internet unter:www.triathlon-team-rheinfelden.de