Rheinfelden Welcher große logistische Aufwand hinter dem Projekt-Blasorchester von Dirigent Eckhart Hanser steckt

Zum dritten Mal hat der Dirigent Eckhart Hanser ein groß besetztes Projekt-Blasorchester zusammengestellt, das am Samstag, 24. März, im Bürgersaal romantische Ouvertüren und mehr spielt. Unsere Mitarbeiterin Roswitha Frey hat mit ihm vorab gesprochen.

Was hat Sie bewogen, noch einmal so ein großes Konzert anzugehen?

Es ist ja schon eine gewisse Tradition. Wir hatten 2012 zum ersten Mal das große Bruckner-Projekt mit 96 Musikern auf der Freilichtbühne am Haus Salmegg und dann 2015 das Konzert mit Opernbearbeitungen von Richard Wagner im Bürgersaal. Und da wird man immer wieder von Musikern angesprochen, ob man nicht mal wieder so etwas machen würde.

Wie haben Sie das Programm dieses Mal aufgezogen?

Die Frage war, was kommt nach Bruckner und Wagner? Die Idee war dann, dass dieses Mal nicht ein Komponist im Fokus steht, sondern eher eine Epoche: die Romantik. Die ganzen Konzerte waren bisher eigentlich immer im Romantikbereich unterwegs, nur dieses Mal konzentrieren wir uns auf romantische Ouvertüren und die „Finlandia“ von Sibelius als Finissage, als Gegenstück. Man kann also von der Programmidee her sagen: Osten trifft Westen. Wenn man sich die Komponisten anschaut, sind wir in Russland bei Rachmaninow und Schostakowitsch, dann beim Finnen Sibelius. Auf der anderen Seite sind der Amerikaner Samuel Barber, der Engländer Edward Elgar und Mendelssohn als Deutscher.

Wie setzt sich das Orchester zusammen?

Wir sind insgesamt 60 und Musiker. Es ist im Prinzip das klassische große Blasorchester, im hohen Holz Piccoloflöte, Oboe, Klarinette, bis hin zur Bassklarinette, Fagott, dann vier Waldhörner, Trompeten, Posaunen, Tenorhorn und Tuba und fünf Leute am Schlagwerk.

Aus welchen Vereinen rekrutiert sich das Orchester?

Wir haben es dieses Mal Projektorchester des Musikvereins Minseln genannt, weil der Auftritt gleichzeitig unser Frühjahrskonzert ist. Man kann sagen, das halbe Orchester besteht aus dem Musikverein Minseln, dann kommen befreundete Vereine dazu, die in der Regel ihre sehr guten Leute schicken. Es sind Mitglieder der Stadtmusik Rheinfelden, der Musikvereine Karsau, Adelhausen, Herten und Schwörstadt dabei, auch einige von der Werksmusik der Evonik. Es ist ja auch immer ein riesiger logistischer Aufwand, daran hat sich das Evonik Werk Rheinfelden beteiligt, in dem sie uns Ressourcen zur Verfügung gestellt haben.

Und die Musiker haben gleich wieder mitgezogen bei diesem Projekt?

Der Termin Ende März ist zeitlich so organisiert, dass die Musiker noch die nötige Zeit zum Üben haben. Es ist ja doch ziemlich schwer, was wir da machen, und sehr übungsintensiv. Da wollten wir sicher stellen, dass es keine Überlastung gibt. Die Antwort ist also: Ja, die Musiker waren sofort alle bereit, mitzumachen, denn für sie ist es nicht nur eine spieltechnische Herausforderung, sondern auch ein tolles Gemeinschaftsgefühl. Mein Bruder Frank Hanser aus Bensheim, der Trompete spielt, hat extra Urlaub genommen, um mitmachen zu können. Mit dabei ist auch der Dirigent des Musikvereins Karsau, Markus Tannenholz, der in Waldshut wohnt.

Was ist für Sie die besondere Herausforderung bei einem so groß besetzten Projektorchester?

Die Größe ist nicht mal der entscheidende Punkt, der entscheidende Punkt ist, dass man Literatur macht, die man in normalen Musikvereinen eher selten spielt. Das gibt es zwar schon, weil es ja inzwischen viele Musikvereine gibt, die sehr ambitionierte und anspruchsvolle Programme machen. Dazu gehört auch, dass man das zu Hause schon intensiv übt. Aber wenn man solche Literatur wie jetzt im Projektorchester spielt, braucht es schon mehr Proben als sonst. Und da gibt einen begeisterten Kern von Bläserinnen und Bläsern, der so etwas gerne macht.

Hoffen Sie, neues Publikum für sinfonisches Blasorchester zu interessieren?

Das ist immer ein großes Ziel, wie es auch schon beim Wagner-Konzert war. Dort waren eingefleischte Wagner-Fans im Publikum, die überrascht waren, wie das klingt und wie erstaunlich die Musik rüberkommt. Und hier ist es ähnlich. Wir sprechen natürlich unser eigenes Publikum an, der Musikverein Minseln hat ja ein sehr treues Publikum, aber auch Leute, die sich gern mal überraschen lassen, dass Blasmusik nicht nur Polkaseligkeit bedeutet, sondern dass Musik für Bläser sehr fein nuanciert klingt und es ganz viele Varianten hat. Alle Neugierigen sind sehr willkommen.

Zu Person und Termin