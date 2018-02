Rheinfelden Wegen Legionellen ist das Rheinfelder Hallenbad vorübergehend geschlossen

Nach der Schließung sucht die Stadt Möglichkeiten, den Schwimmunterricht der Schüler in Nachbargemeinden durchzuführen.

Die Stadt prüft in Nachbargemeinden mit Hallenbad, ob es Zeitfenster gibt, die für den Schwimmunterricht der Rheinfelder Schulen genutzt werden können, nachdem das Hallenbad bis auf Weiteres geschlossen ist. Mit technischen Maßnahmen, die mit dem Gesundheitsamt abgestimmt sind, wird daran gearbeitet, die aufgetretenen Wasser-Hygiene-Probleme zu beseitigen.

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt gab im Hauptausschuss bekannt, dass ein Fehler in der Steuerung der Warmwasserbereitung besteht. Dadurch komme es zu Legionellenbildung. Diese Bakterien kommen zwar nahezu überall im Wasser vor, vor allem aber sind Hallenbader davon betroffen, teilt die Verwaltung dazu mit. In der Vergangenheit ist dieses Problem auch schon am Fécampring und im Bürgerheim aufgetreten. Das Hallenbadwasser wird fortlaufend beprobt, die Ergebnisse aus den Laboren sind abzuwarten. „Wir hoffen, dass sich die Fehlerquellen beseitigen lassen“, so der OB.

Damit dies gelingt, arbeiten Fachfirmen an der chemischen Desinfektion des Wassernetzes. Solange es keine Entwarnung gibt, findet kein Badebetrieb statt. Dass das Hallenbad als Neubauthema im Bereich des Freibads als Thema noch in diesem Jahr den Gemeinderat beschäftigen wird, kündigte Klaus Eberhardt an.