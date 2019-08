von Martin Eckert

Zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte kam es am Donnerstag auf dem Werksgelände von Evonik. Die Übung, an der 66 Rettungskräfte und 20 Fahrzeuge im Einsatz waren, ging vom Ernstfall aus, bei dem dichter Rauch aus der rund 30 Meter hohen Sunsil-Anlage im Werksteil Süd dringt. Nach eineinhalb Stunden war das Szenario im Griff, die Übung konnte als Erfolg beendet werden.

Auch Drehleitern waren im Einsatz. | Bild: Martin Eckert

Menschen im Gebäude schreien um Hilfe

Dramatische Szenen spielten sich auf dem Gelände des Chemieproduzenten ab. Gleichzeitig mit dem Evakurierungsalarm schallten verzweifelte Hilferufe aus dem Gebäude und Menschen standen schreiend und winkend an den Fenstern. Elf Personen mit unterschiedlichen Verletzungen befanden sich in dem Gebäude, waren in der Übungsannahme von den Flammen bedroht und benötigen dringend Hilfe.

Rheinfelden Weltweit erstes stadtnahes, ultraeffizientes Industrie- und Gewerbegebiet in Rheinfelden Das könnte Sie auch interessieren

Werksfeuerwehr ist schnell vor Ort

Kurz darauf hörte man aus der Ferne das erste Martinhorn näher kommen. Drei Minuten nach dem Alarm war das erste Löschfahrzeug der Werksfeuerwehr vor Ort. Schnell wurde erkannt, dass das Unglück mit eigenen Mitteln nicht zu bewältigen ist und eine Rettungskette in Gang gesetzt, an deren Ende 66 Helfer von den Werksfeuerwehren Evonik und DSM, der Feuerwehr Rheinfelden, des DRK und des Werksärztlichen Diensts mit rund 20 Fahrzeugen vor Ort waren. Zum Glück war jedoch alles nur ein realitätsnahes Alarmübung, um das Zusammenspiel der internen und externen Rettungskräfte, dem Ereignisstab und den zuständigen Behörden zu proben.

Rheinfelden Stadt und Evonik starten Pilotprojekt Das könnte Sie auch interessieren

Übungsplan: Eine Wasserstoffexplosion

Angenommen wurde eine Wasserstoffexplosion mit anschließenden Brandausbreitung in fast 30 Meter Höhe. Einmal jährlich wird eine derartige, möglichst realitätsnahe Übung abgehalten, um für einen Ernstfall gewappnet zu sein. „Unabhängig von unseren regulären Trainings bietet die große Alarmübung die Chance, Abläufe zu proben und zu überprüfen, die Rettungskette zu aktivieren und das vor allem in der Zusammenarbeit mit Externen“, so Philipp Hövelmann Leiter des Brand- und Werkschutzes der Evonik.

Ereignisstab peilt die Lage im Besprechungsraum

Während sich an der Einsatzstelle die Trupps ausrüsteten, um in voller Montur die Treppen zum Brandherd und den Verletzten zu gelangen, trat in einem Besprechungsraum der Ereignisstab zusammen. Hier wurde die Kommunikation mit den Behörden abgewickelt und die internen und externen Maßnahmen in die Wege geleitet.

Leistung der Komparsen ist oskarreif

Reif für einen Oskar war die Leistung der Opfer. Während die einen bewusstlos mittels Drehleiter und Teleskopmast aus dem Gebäude gerettet werden mussten, konnten es andere noch mit eigener Kraft verlassen. Einer schleppte sich mit letzter Kraft, gestützt von Feuerwehrleuten aus dem Gebäude, um dann direkt nach dem Ausgang zusammenzubrechen. Ein anderer musste von fünf Feuerwehrmännern mit aller Kraft zurückgehalten werden, um nicht wieder in das Gebäude und zu seinen Kollegen zu rennen.

Gespielt wurden diese von Evonik-Mitarbeitern, die vom DRK realistisch mit jeder Menge Kunstblut und nachgebildeten Verletzungen geschminkt wurden. Dadurch hatten auch die Sanitäter alle Hände voll zu tun und mussten ihre Patienten realistisch behandeln.

Die Beteiligten sind mit dem Ablauf zufrieden

Mit dem reibungslosen Ablauf der Übung waren allen Beteiligten zufrieden. „Die Übung war sehr arbeitsintensiv, die Größenordnung des Gebäude und Anzahl der Verletzen macht es schwierig. Zudem war es für die Einsatzkräfte sehr anstrengend, um auf über 30 Meter Höhe zu kommen“, erklärte Hövelmann.

Insgesamt dauerte die Übung knapp anderthalb Stunden vom ersten Hauptalarm bis das letzte Opfer gerettet und versorgt war. Die Nachbesprechung und gleichzeitige Verabschiedung von Philipp Hövelmann als Leiter des Brand- und Werkschutzes von Evonik in Rheinfelden fand anschließend im firmeneigenen Betriebsrestaurant statt. Neuer Leiter des Brand- und Werkschutzes von Evonik in Rheinfelden ist Marco Wietzorek, der die jetzige Alarmübung bereits begleitet hat und die Leitungsfunktion offiziell ab dem September übernimmt.