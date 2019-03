von Boris Burkhardt

Latscharis, Froschen-Clique, Grabbe, Klingentalwichtel, Dinkelberghexen, Schmugglergilde und Ahnennest – die Rheinfelder Fasnacht ist vielgestaltig, vereint unter dem Dach der Narrenzunft. Doch aufgrund des 2012 beschlossenen Aufnahmestopps gibt es in Rheinfelden und den Ortsteilen weitere „wilde“ Cliquen, die keiner Zunft angehören. Zum Beispiel die Steibruchhexer Nollingen.

Veranstaltung erfährt eine große Resonanz

Die Nollinger Fasnacht wäre deutlich ärmer ohne die Steibruchhexer. 2012 übernahm die Clique erstmals die Organisation des Kinderballs am Fasnachtsmontag und des Kinderumzugs vom Ahnennest, das personell dazu nicht mehr in der Lage war. „Am Anfang waren wir wenige“, erinnert sich Vorsitzende Melanie Pagnamenta; „das war hart.“ Mittlerweile erfahre die Veranstaltung aber eine „super Resonanz“ und werde von allen Nollinger und einigen Rheinfelder Cliquen begleitet. Beim Narrenbaumstellen der Berggeister am Schmutzige Dunnschtig wirteten die Steibruchhexer.

Ein Haufen guter Freunde tut sich zusammen

Gegründet wurde die Clique 2010 von einem „Haufen guter Freunde“, wie Pagnamenta erzählt. Sie selbst war damals von Steinen nach Nollingen gezogen und zuvor Mitglied der Groddehexer Maulburg. Die anderen Mitglieder, 17 Aktive zwischen 20 und 45 Jahren, 17 Kinder und Jugendliche zwischen zwei und 16 Jahren sowie 17 Passive, stammen unter anderem aus Rheinfelden, Steinen, Schopfheim, Karsau und Rickenbach.

2018 kommt der erste Mann in die Clique

Bis Mai 2018, als der erste Mann über 18 Jahren aufgenommen wurde, waren die Steibruchhexer eine Weiberclique. Während andere Hexencliquen oft reine Männervereine sind, vertauschten die Steibruchhexer die Vorzeichen. „Wir wollten keine normalen Hexen sein. Hexer gibt es selten in der Fasnacht“, erklärt Pagnamenta. Vom ersten Namen Steibruchdämonen habe ihnen der damalige Oberzunftmeister Wilfried Markus abgeraten. Der Ortsbezug war mit dem alten Nollinger Steinbruch beim Friedhof schnell gefunden. In einer selbst erdichteten Sage beschreiben die Hexer, wie ein Hexer namens „Grodde“ auf der Flucht von Maulburg im Steinbruch im verwunschenen Nollinger Wald eine neue Heimat suchte, dort den Hexer namens „Steibruch“ traf und bei ihm in die Lehre ging.

Die Mädels entwerfen die Kostüme selbst

Die Kostüme entwarfen die Mädels selbst: Schwarze, an Kleidung der italienischen Renaissance erinnernde Mäntel mit enger Taille und weitem Unterteil, darunter Schlaghosen, Weste und Hemd sowie gelbe Zockeli – „gruslig, aber nicht ganz so gruslig“, wie Pagnamenta erklärt. Die Larve ließen die Hexer in der Allschwiler Larvenwerkstatt Bazillus fertigen: Erst beim dritten Vorschlag waren sie zufrieden. Ganzkopf-Pappmachélarven seien gegenüber Holzmasken nicht so empfindlich; man schwitze nicht so sehr darunter und sei gegen Regen geschützt, erklären die Mädels ihre damalige Wahl.

Sie wären gerne Mitglied in der Zunft

Gerne wären die Steibruchhexer Mitglied der Narrenzunft geworden. Laut Pagnamenta unterstützte der damalige Ozume Markus das Ansinnen. Das zweimalige Aushelfen beim Zunftabend hätten sie als „eine Art Probejahr“ empfunden. Doch nach dem Wechsel an der Spitze der Narrenzunft 2012 hätten sie nichts mehr gehört. Weitere Nachfragen bei Nachfolger Michael Birlin seien erfolglos geblieben. Birlin verweist auf den 2012 einstimmig gefällten Beschluss aller Cliquen zu einem Aufnahmestopp in der Narrenzunft sowie auf den allgemeinen „Bann“ von neuen Hexencliquen im Verband Oberrheinischer Narrenzünfte (VON), dem Rheinfelden angehört. Die Hexer sehen sich gerade hier missverstanden, trügen sie doch ein ganz anderes Kostüm als die klassische Hexe.

Der Ozume schätz die Steibruchhexer

Davon abgesehen schätzt Birlin die Steibruchhexer. Sie seien bei allen Veranstaltungen der Narrenzunft willkommene Gäste. Pagnamenta wiederum hält die Einladung zum Kinderball an die Narrenzunft aufrecht, es sei aber noch nie jemand gekommen.

Auch außerhalb der Fasnacht aktiv

Tatsächlich beschränkt sich das Engagement der Steibruchhexer nicht nur auf die Fasnacht: Zweimal im Jahr organisieren sie die Kinderkleiderbörse und sind am Weihnachtsmarkt und am Nollinger Dorffest dabei. Zudem spenden sie die Einnahmen des Glücksrads am Rosenmontag an ein soziales Projekt für Kinder.