Herr von Au, wie gehen Sie mit dem Winter um, der keiner so richtig sein will?

Wir rechnen natürlich immer damit, dass ein Wintereinbruch nach wie vor kommen kann. Deshalb ist auch die Bereitschaftsregelung organisiert, die Fahrzeuge sind vorbereitet und die Salzvorräte sind vorhanden. Wir können mit einem Wintereinbruch umgehen. Im Moment gehen wir aber nach wie vor nicht davon aus, auch der Wetterbericht sagt voraus, dass es zumindest stabil trocken bleibt in den nächsten Tagen. Insofern erwarten wir nicht, dass der Winter kurzfristig kommt.

Das heißt, die Mitarbeiter haben einen Alarmplan und der springt an, sobald es die Lage erfordert, wenn es zum Beispiel Glatteis gibt wie es am Montag?

Das ist so. Aber auch wenn die Temperatur im Gefrierbereich ist, bedeutet das nicht, dass wir sofort losstürzen. Der zuständige Einsatzleiter kontrolliert zuerst, ob es erforderlich ist, dass Fahrzeuge rausfahren. Das war jetzt nicht der Fall. Selbst wenn es einzelne Flächen gibt, die man abstreuen könnte, ist es nicht erforderlich, dass man sofort loslegt. Wir schauen uns die wichtigen Straßen an, die Zugänge Richtung Krankenhaus zum Beispiel, das wird geprüft. Es wäre, wenn es erforderlich wäre, auch ein Personalbestand da. In der Planung ist es so, dass die Mitarbeiter von uns im Vorfeld informiert werden, wenn sie mit einem Einsatz rechnen müssen, das ist die Bereitschaftsregelung. Dann werden die vom Einsatzleiter abgerufen.

Zur Person Siegfried von Au (60) ist Diplom Betriebswirt und leitete seit 2005 die Technischen Dienste der Stadt.

Das heißt, bisher musste noch keiner in Aktion treten?

Ja, in diesem Winter ist es tatsächlich so, dass wir diese Situation haben, zumindest im Stadtgebiet. In Nordschwaben oder Adelhausen ist es durchaus denkbar, dass die Unternehmer schon mal im Einsatz waren.

Was machen Sie denn mit den immensen Salzvorräten. Lassen die sich über Jahre bunkern?

Salz ist eingeschränkt lagerfähig, auch über mehrere Jahre. Man muss aber danach schauen, dass es entsprechend trocken gelagert ist. Das ist kein Problem mit dem Salz in unseren Salzsilos, aber ein Thema bei unseren Salzvorräten, die wir in Big Bags gelagert haben, weil die uns auch Platz wegnehmen. Von der Menge her ist das aber überschaubar. Wir haben seit dem letzten Jahr keinerlei Salzbestellungen mehr vorgenommen, weil wir mit den Vorräten jetzt schon im dritten Jahr über die Saison kommen.