Rheinfelden Was lange währt: Landstraße zwischen Herten und Degerfelden soll saniert werden

Rheinfelden: Langes Warten hat ein Ende – die Landstraße zwischen Herten und Degerfelden soll bald saniert und verbreitert werden. Freude im Hertener Ortschaftsrat

Herten (mar) Die Landstraße 139 zwischen Herten und Degerfelden soll noch in diesem Jahr saniert und verbreitert werden. Das hat die Hertener Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates mitgeteilt.

Hartmann-Müller bezeichnete die Bekanntgabe als eine sehr positive Nachricht, nachdem die Ortschaftsräte aus Herten und Degerfelden seit Jahren eine entsprechende Sanierung gefordert hätten. Geplant ist ein Vollausbau der Straße, bei dem die Fahrbahn verbreitert und die Seitenbankette befestigt und ausgebaut werden.

Die Ortschaftsräte zeigten sich einigermaßen überrascht über die positive Nachricht, auf die sie seit langer Zeit warten. Helmut Wolpensinger (CDU) wollte daher wissen, wer nun so plötzlich beim Regierungspräsidium auf den Knopf gedrückt habe. Darüber konnte jedoch auch die Ortsvorsteherin keine Auskunft geben.

Der Ausbau soll in der Zeit vom 25. Juni bis zum bis 13. Juli stattfinden, die Straße wird in dieser Zeit möglicherweise voll gesperrt. In diesen Zeitraum fielen jedoch auch die Feldernten, so der Einwand einiger Ortschaftsräte, die eine Belastung für die Landwirte befürchten. Laut CDU-Ortschaftsrätin Ulrike Kammerer ist dieses Problem jedoch zu handhaben. Sie verwies auf die vorhandenen Feldwege, über die die Landwirte bei einer Vollsperrung der L 139 fahren könnten.

Ein anderes Problem sprach Antje Rufle (SPD) an. Sie verwies darauf, dass es auf der Landstraße oftmals zu gefährlichen Verkehrssituationen durch Fahrradfahrer komme, so auch mit Kindern, die gemeinsam mit ihren Eltern dort führen. Dies gelte besonders dann, wenn links und rechts der Fahrbahn hohe Maisfelder vorhanden seien, die die Sicht gerade auf Fahrradfahrer massiv beeinträchtigten. Rufle sprach sich daher für ein generelles Fahrradverbot auf der L 139 aus. Schließlich gebe es oberhalb und unterhalb der Landstraße Fahrradwege zwischen Degerfelden und Herten, so die Ortschaftsrätin.