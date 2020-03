von Ralf Dorweiler

Frau Stöcklin, Sie sind Sachbearbeiterin der Grundstücksabteilung. Wie kommt es, dass Sie für das jährliche Frühlingsfest verantwortlich sind?

Es war schon immer Bestandteil der Stelle, die ich übernommen habe. Die Grundstücksabteilung ist für die Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke verantwortlich, dazu gehören auch Festplätze. Damit kam die Aufgabe zu mir.

Sind Sie selbst ein Rummel-Fan und nicht mehr vom Autoscooter wegzubekommen?

Ich stamme aus Rheinfelden und war als Kind schon auf dem Frühlingsfest, als es noch auf der Richterwiese stattfand. Ich bin da immer sehr gerne hin. Wenn es sich heute ergibt, fahren wir mit Kollegen bei der Eröffnung gerne mal eine Runde Autoscooter. Gerade für Kinder ist ein Rummel immer ein besonderer Ort. Wir schauen natürlich auch, dass wir auch Fahrgeschäfte anbieten können, die auch für Jugendliche interessant sind.

Zur Person Coralie Stöcklin ist 27 Jahre alt und arbeitet sei 2009 Jahren in der Stadtverwaltung und ist seit 2017 auch für das Frühlingsfest verantwortlich.

Das Frühlingsfest läuft ja immer mehrere Tage. Wie groß ist der Aufwand, den Sie dafür betreiben müssen?

Die Planung beginnt schon recht früh, weil sie zusammen mit den Sachbearbeitern von Weil und Bad Säckingen vorgenommen wird. Wir achten darauf, dass wir die Tour zusammen planen, um das Fest attraktiver gestalten zu können. Den Schaustellern können wir so drei aufeinanderfolgende Termine in der Region bieten. Der Termin für die erste Besprechung findet in der Regel im Oktober statt. Wir haben unsere Stammbeschicker, wollen aber auch immer etwas Abwechslung bieten und auch mal ein neues Fahrgeschäft bringen. Wir Sachbearbeiter stimmen uns mehrfach ab. Auch die Schausteller haben immer mal Fragen oder Anregungen. Der Hauptaufwand kommt in den Wochen vor dem Frühlingsfest. Da sind neben den internen Abstimmungen mit den Fachabteilungen der Eingang der Verträge zur Platzüberlassung des Festplatzes zu überwachen, Angebote für Toilettenwagen, Werbung oder den Sicherheitsdienst einzuholen und eventuell für unerwartete Ausfälle von Beschickern ein Ersatz zu organisieren. Während der Veranstaltung läuft das Fest wie von allein, weil sich die meisten Schausteller bestens auskennen. Das Frühlingsfest läuft sehr problemlos ab.

Was gefällt Ihnen persönlich am besten am Frühlingsfest?

Es ist immer sehr schön, wenn man sieht, wie die Kinder auf Fahrgeschäften strahlen oder sich über Zuckerwatte oder gebrannten Mandeln freuen. Alle Beschicker sind immer sehr freundlich. Ich habe mit der Aufgabe 2017 angefangen und wurde auch von den Schaustellern tatkräftig unterstützt. Es ist sehr familiär dort.

Es gibt aber auch Schattenseiten. In den vergangenen Jahren hat das Wetter nicht wirklich gut mitgespielt.

Wichtig ist für die Schausteller immer das Wochenende. Wenn das Wetter dann gut ist, ist man schon einmal zufrieden. Das Wetter kann man aber leider nicht bestellen. Man muss einfach das Beste daraus machen.

In diesem Jahr kommt mit dem Coronavirus ja noch eine Unbekannte dazu. Spielt die Thematik in Ihren Planungen eine Rolle?

Bisher nicht. In Basel werden ja Großveranstaltungen abgesagt. Bis jetzt ist aber in die Richtung beim Frühlingsfest nichts geplant.

Ist der Rummel denn überhaupt noch zeitgemäß? Meinen Sie, es wird auch 2040 noch ein derartiges Frühlingsfest geben in Rheinfelden?

Doch, das denke ich schon. Man wächst ja damit auf und will es dann auch weitergeben. Ich werde sicher irgendwann mit meinen eigenen Kindern auch mal auf den Rummel gehen.