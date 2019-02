von Petra Wunderle

Minseln – „Wir sind ein stolzer Haufen“, verkündete Klaus Hunzinger beim Jubiläumsakt am Freitagabend, bei dem der Musikverein Minseln 100 Jahre feierte. Alle Redner attestierten dem Musikverein Dank und Anerkennung. So gratulierte der örtliche Gesangverein, der sich sehr freute, gemeinsam mit dem Musikverein den künstlerischen Teil des Jubiläumsabends gestalten zu dürfen: stimmungsvoll, festlicher mit vielen Vertretern der Minsler Vereine, Vertretern der Kommunalpolitik, Ehrenmitgliedern und mit dem Patenverein Musikverein Karsau. Eine interessante Bilderausstellung und die Präsentation verschiedener Uniformen machten die Vereinsgeschichte lebendig. Die „Mohre-Clique“ bewirtete.

Bewegte Geschichte

Prägnant ließ Vorsitzender Klaus Hunzinger Eckpunkte aus 100 Jahren Vereinsgeschichte aufleben: 1919 offiziell gegründet, von 1927 bis 1929 aus finanziellen Gründen zur Feuerwerksmusik geworden, dann zur Gemeindekapelle erhoben. Nach dem Zweiten Weltkrieg Neugründung, Dirigent war der Musiker Anton Markoni. Seither verläuft die Entwicklung gedeihlich und der Musikverein ist fester Bestandteil im Ortsteil.„Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“, zitierte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt den Philosophen Friedrich Nietzsche. Der Mensch sei von Musik geprägt und das geschehe schon früh, wenn etwa ein kleines Kind in den Schlaf gewiegt werde, dann klappe das am besten mit einer Melodie. Damit verriet der OB auch, dass er vor wenigen Wochen Opa geworden war.

Wichtiger Kulturträger

„In diesem Jahr präsentiert sich der Musikverein in bester Konstitution und sehr guter Laune. Das macht Mut für eine weitere gute Musikdarbietung und Ausbildung in unserer Stadt, in unserem Bundesland und in unserer Kultur“, bewertete Eberhardt den wichtigen „Bestandteil für unsere Dorfgemeinschaft“. Als Geschenk überreichte er einen Scheck.

"Meisler" Vereine sammeln 700 Euro

Ebenfalls einen Umschlag hatte Sabine Schütz-Baumgartner, Vorsitzende des Hallen- und Vereinsausschusses, dabei. Sie sagte humorvoll: „Ich weiß, in diesem Umschlag ist mehr drin als in dem von der Stadt. 700 Euro kamen von allen Meisler Vereinen und Hilfsorganisationen zusammen." Mit Anekdoten aus dem Familienleben brachte Ortsvorsteherin Eveline Klein die Gäste zum Schmunzeln.

"25 Jahre Krieg mit dem Musikverein"

Ihr verstorbener Vater stand zwei Jahrzehnte als Vorsitzender an der Spitze des Musikvereins, nicht immer zur Freude der Mutter, die ihren Unmut manchmal auf einen Zettel schrieb. Bei der Silberhochzeit stand dann: 25 Jahre Krieg mit dem Musikverein. Eveline Klein freut sich auf ganz viele schöne Stunden mit dem Musikverein und versprach: „Im Laufe des Jubiläumsjahres werde ich euch immer mal wieder eine Freude machen, lasst euch überraschen."

Fit für die Zukunft

Insbesondere auf die Jugendarbeit ging Peter Hässler, Präsident des Alemannischen Musikverbandes, ein, die er als Herausforderung sieht. „Wichtig ist, dass die Vereine, wie der Musikverein Minseln zeigt, ein schlüssiges Konzept für den Nachwuchs haben. Der Musikverein Minseln ist gut aufgestellt." Er verwies auf ein neues, junges Vorstandsteam um erfahrene Führungspersönlichkeiten mit vielen Frauen. Dazu kommen sehr viele Aktiv- und Passivmitglieder und ein sehr guter und äußerst engagierter Dirigent, der diese Ziele formuliert, mitträgt und umsetzt.

Narren bringen Süßes mit

Für süße Überraschung sorgten die Fasnachtscliquen Mohre, Letschte Buure, Frosche und Schlössle-Hexen mit einer großen Torte. Sie ist das köstliche Backwerk von Ilse Moser. Kurt Renz vom Gesangverein Minseln und Edith Brodbeck vom Patenverein Karsau überbrachten ebenfalls Glückwünsche.

Musikalische Unterhaltung

In Bestform präsentierten sich die Jungmusiker, das Hauptorchester und Dirigent Eckhart Hanser. Es sei eine große Herausforderung, die Truppe zusammenzuhalten und als Trick, so verriet der beliebte Dirigent, gelte es Musik zu machen „die uns allen was sagt“. Mit dem mitreißenden Stück „Lord Tullamore“ von Carl Wittrock stand der zeitgenössische Aspekt im Vordergrund, mit Freddy Mercury und dem Hit „Bohemian Rhapsody“ war der Kontext Bekanntheitsgrad erfüllt und „interessant“ ist die Italian Polka des großen russischen Musikers Rachmaninow.