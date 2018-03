Rheinfelden Was die farbigen Rauten auf den Wanderschildern des Schwarzwaldvereins bedeuten

Die Tourist-Info in Rheinfelden bekommt viele Anfragen von Wanderern. Damit diese sich nicht verlaufen, kümmert sich der Schwarzwaldverein Rheinfelden seit vielen Jahren um die richtige Beschilderung.

Damit sich die Wanderer rund um Rheinfelden nicht verlaufen, sind die aktiven Mitglieder des Schwarzwaldvereins immer wieder im Einsatz. Vor etwas mehr als zehn Jahren hat die Truppe um Vorstand Christian Schulz daran mitgewirkt, alle Wanderwege neu auszuschildern und miteinander zu verbinden. Wenn es vor Ort Probleme gibt, fahren die Wegewarte raus und checken die Lage, damit alle Wanderer ihren Weg finden. Schließlich hat das Wandern für den Tourismus in Rheinfelden einen hohen Stellenwert.

Die Tourist-Info Rheinfelden bekommt immer wieder Anfragen zum Thema Wandern, vor allem, was die Fernwanderroute durch den Schwarzwald, den Westweg, betrifft, sagt Corinna Steinkopf von der Tourist-Info. Von Bedeutung sei auch der Interregio-Wanderweg, der im vergangenen Herbst wiedereröffnet wurde. Der 35 Jahre alte und nun erneuerte Weg führt über 200 Kilometer rund um Basel. An der Erneuerung war auch der Schwarzwaldverein Rheinfelden beteiligt. Generell arbeite man immer wieder mit dem Verein zusammen, so Steinkopf. So gibt es in der Tourist-Info etwa einen ganz neuen Themenführungs-Flyer, in dem die Wanderangebote der Schwarzwaldvereine Rheinfelden und Karsau aufgelistet sind.

Neben diesen Wanderungen, die von Mitgliedern geführt werden, hat der Schwarzwaldverein eine weitere, sehr wichtige Aufgabe. Die Beschilderung der Wege. Da der Schwarzwaldverein Karsau hauptsächlich für den Erhalt der und die Führungen durch die Tschamberhöhle zuständig ist, übernimmt diese Aufgabe der Schwarzwaldverein Rheinfelden. „Wir kümmern uns um 70 Kilometer Wege mit Hunderten von Schildern“, sagt dessen Vorsitzender Christian Schulz. Wir, das sind theoretisch rund 300 Mitglieder, von denen aber sehr viele passive sind, so Schulz. Etwa ein Drittel sei aktiv.

Die letzte große Überarbeitung der Wanderschilder fand von 2005 bis 2007 statt. In diesem Zeitraum wurden alle Wanderwege in der Region erneuert und digitalisiert. Dort, wo Verbindungen zwischen einzelnen Orten fehlten, wurden neue geschaffen. Koordiniert hat das alles die Hauptgeschäftsstelle des Schwarzwaldvereins in Freiburg, der mit seinen Ortsgruppen für insgesamt 24 000 Kilometer Wanderwege und Pfade sowie rund 15 000 Wegweiserpfosten zuständig ist. „In Freiburg wurden die Wege digitalisiert und auch die Schilder beauftragt“, erzählt Schulz. Die Pfosten stellte der Bauhof Rheinfelden, die Plätze der Beschilderung legte der Verein gemeinsam mit dem Bezirkswanderwart fest.

Das bedeutet die Farbe der Rauten

Ganz wichtig dabei: Die Schilder müssen ein einheitliches Aussehen haben und immer drei Ziele vorgeben – Fernziel, Mittelziel und Nahziel. Diese Ziele werden auf den Folgeschildern immer wieder aufgeführt. „Wichtig ist auch, dass die Richtung der Schilder eindeutig ist und dass unterwegs immer wieder die gelbe Raute als Erkennungszeichen für die hiesigen Wanderwege auftaucht“, sagt Schulz. Die gelbe Raute steht für örtliche Wanderwege. Regionale Wanderwege, also solche, die Orte und Landschaften verbinden, sind durch die blaue Raute gekennzeichnet. Die Rauten können an Bäumen, in der Stadt auch an Wänden oder Straßenlaternen zu finden sein. „So kann sich kein Fremder verlaufen“, sagt Schulz lachend.

Und wenn das doch mal vorkommt, weil etwa ein Schild verdreht ist, kümmert sich der Verein sofort darum. „Wir bekommen immer mal wieder Rückmeldungen von Wanderern, über die wir auch sehr froh sind“, so Schulz. Die zwei ehrenamtlichen Wegewarte des Vereins fahren dann raus und stellen die Schilder wieder auf oder ergänzen sie. „Die Wegewarte werden speziell geschult, damit die Beschilderung in ganz Baden-Württemberg der gleichen Logik folgt“, erklärt Schulz. Zudem müssten sie auch lernen, die heimischen Wege mit den Augen Fremder zu sehen. Übrigens kümmert sich der Verein auch um die Beschilderung der überregionalen Wege, die durch Rheinfelden laufen. Der Westweg ist als Fernwanderweg an einer roten, der Hochrheinquerweg an einer blauen Raute zu erkennen.

zu den Wanderwegen in Rheinfelden im Internet bei der Tourist-Info Rheinfelden (www.tourismus-rheinfelden.de) und beim Schwarzwaldverein Rheinfelden (www.schwarzwaldverein-rheinfelden.de).