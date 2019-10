von Ingrid Böhm

Besuch aus dem Staatsministerium des Landes tritt selten in einer Sitzung des Gemeinderats auf. Diese Woche aber stand das Thema Bürgerdialog am Hochrhein mit Zufallsbürgern auf der Tagesordnung. Zusammen mit Vanessa Edmeier (Geschäftsführerin Hochrheinkommission) erklärte Alexandros Parassidis von der Stabsstelle der Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung, dass dieses Format Zukunft haben soll. Das Ziel: Verwaltung auf Augenhöhe so transparent zu betreiben, dass der Bürger daran beteiligt ist.

Die Grünen hatten im Frühjahr den Antrag gestellt, den Gemeinderat über den von Staatsministerium und Hochrheinkommission veranstalteten grenzüberschreitenden Bürgerdialog mit beiden Rheinfelden zu informieren. Außerdem soll das Konzept ausgewertet werden, damit überprüft werden kann, wie es sich in der Kommune anwenden lässt. Bei der ersten Veranstaltung im Mai waren 62 per Zufall angeschriebene Bürger beidseits des Rheins der Einladung gefolgt, um die nachbarschaftliche Zusammenarbeit zu besprechen und festzustellen, was geschätzt wird und was kritisch beurteilt wird.

Videobotschaft aus dem Ministerium

In einer Video-Botschaft wandte sich die Staatsrätin Gisela Ehrler an die Kommunalpolitiker. Darin betonte sie, wie wichtig diese Art der Kommunikation für Entscheidungsfindungen ist. Parassidis betonte in der Sitzung, dass in Stuttgart gerade diese grenzüberschreitenden Gespräche als wichtig erachtet werden, um Vorurteile abzubauen. Er sprach davon, dass in Stuttgart wahrgenommen werde, „was hier am Hochrhein geleistet wird“.

Drei Dialoge am Hochrhein finanziert da Staatsministerium in diesem Jahr, erläuterte Vanessa Edmeier, einer fand im Mai in Rheinfelden statt. Dazu wurden 800 Bürger angeschrieben, je zur Hälfte aus beiden Städten in unterschiedlichen Alterskategorien: bis 30 Jahre, Mittelalter und Ü 60, Männer und Frauen zu gleichen Teilen. „Alles andere war dem Zufall überlassen.“ Die Dialoge mit zufällig ausgewählten Bürgern, zielt darauf zu erfahren: „Was denkt Max Mustermann? Es geht um Menschen, die nicht schon im Biotop Kommunalpolitik agieren, so die Geschäftsführerin.

Für die gute Nachbarschaft

Die formulierten Interessen sollen ins Interreg-Programm einfließen und zu Projekten führen, die der guten Nachbarschaft dienen. Denn ohne die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, bleibe es beim Bild vom Schweizer Einkaufstouristen und dem deutschen Pendler, was häufig eher spannungsgeladen sei. Anette Lohmann lobte es als „gute Idee, den gesunden Menschenverstand zu nutzen“. Auch aus der SPD heraus wurde befunden, dass der Dialog mit zufälligen Bürgern ein gute Form sei, die es weiter zu nutzen gilt.