Rheinfelden Was 2018 in Rheinfelden gebaut wird und was nicht

Was 2018 in Rheinfelden gebaut wird und was nicht

Große Projekte stehen auf der Arbeitsliste bei der Stadt. Die Bauarbeiten am Hochrhein-Center II sollen Mitte des Jahres beginnen.

Die größten Baustellen der Stadtentwicklung stecken noch im Papierstadium. „Planen soll Bauen werden“, umreißt Wolfgang Lauer als Leiter des Stadtbauamts deshalb die Perspektive für 2018. Konkret sieht es fürs Hochrhein-Center II danach aus. Im Zentrum sind bis Mitte des Jahres Bagger und Baukran zu erwarten. Bei der Entwicklung des Bahnhofsareals und der Güterstraße herrscht aber noch Funkstille. Der Einkaufskomplex mit Parkdeck befindet sich in einer Umplanungsphase und getüftelt wird auch noch am passenden Wurf für ein Unterhaltungszentrum mit Busbahnhof.

Der Arbeitsplan der Verwaltung für den Gemeinderat im April sieht zumindest für den Bahnhofsvorplatz mit der Erarbeitung eines Bebauungsplans einen wichtigen Schritt nach vorne vor. Außer den Leuchttürmen im Kernstadtbereich, die sich im Sanierungsgebiet der Städtebauförderung West befinden, beschäftigen die Abteilungen Stadtplanung, Baurecht, Bauverwaltung und Tiefbau aber noch eine Vielzahl anderer Maßnahmen. Da steht vorneweg die Feuerwehrzentrale als Großprojekt auf Jahre. Außerdem sind mehrere Bebauungspläne in Arbeit, um die hohe Nachfrage nach Wohnraum zu erfüllen.

Neue Wohngebiete

Das Gebiet „Auf der Schanz“ in Karsau entwickelt sich bereits planerisch, mit dem Satzungsbeschluss von Rose-Zielmatt kann auch der Wohnungsbau am nördlichen Stadtrand weiter gehen und in Nollingen wird 2018 eine Grundlage geschaffen, damit dort endlich im Einklang mit Bestehendem gebaut werden kann. Am Planungsstart befindet sich die Gewerbeplanung Sengern in Herten und das Baugebiet Bauert Adelhausen wird erschlossen wie auch der Kürzeweg in Herten. Das Arbeitspensum beim Planen und Bauen erschöpft sich damit aber noch nicht. Die städtebauliche Entwicklung des nächsten großen Wohngebiets „Cranachstraße“ nimmt Form an und für die Siedlung ist ein Nachverdichtungskonzept vorgesehen.

In der Bilanz hält Lauer im Jahresbericht 2017 seines Amtes fest, dass nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich die Zahl der Projekte laufend zunimmt. Demnach sind im zu Ende gehenden Jahr 30 Bauleitverfahren am Laufen. In den vier Abteilungen sind 25 Mitarbeiter damit beschäftigt, die Bauprozesse auf allen Ebenen am Laufen zu halten und zu Ergebnissen zu führen. Die brauchen, wie sich am Beispiel des Hochrhein-Centers II zeigt, häufig einen langen Anlauf. Bis das mit 20 Millionen veranschlagte Objekt Wohn- und Geschäftshaus mit Tiefgarage baurechtlich auf der sicheren Seite steht, vergehen Monate. Nach der Bürgerinformation zeigt sich Lauer aber zuversichtlich, dass bald Fortschritte zu sehen sind. Damit es vorangeht, ist mit den Investoren ein Jour fixe vereinbart. Die erste Sitzung bewertete der Bauamtschef als „sehr konstruktiv“. Mit den Bauherren der Hochrhein Invest wurden dabei der städtebauliche Vertrag, technische Abwicklungen zur Baustelleneinrichtung und die Sicherung von Rettungswegen besprochen. Die Gutachten zu Verkehr, Lärm und Umwelt sind in Arbeit. Im Januar wird es eine zweite Besprechung geben.

Der Steg

Mit dem Steg für Radler und Fußgänger über den Rhein wird 2018 noch eine besondere bauliche Herausforderung aufgenommen, die Vergabe des Projekts über den Rhein ist als Thema im September gesetzt, sofern der Gemeinderat auch bei Verteuerung zur Realisierung steht.

Zahlencheck

Im Stadtbauamt wurden 2017 unter anderem 200 Bauanträge bearbeitet, 32 Bauvoranfragen geprüft, 50 Bauüberwachungen gemacht, zehn städtebauliche Verträge ausgearbeitet und fünf Baulandumlegungen abgewickelt.