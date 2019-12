von Boris Burkhardt

Um Wohngebiete geht es in der letzten Folge unserer Serie über Situationen im Straßenverkehr, nicht immer eindeutig sein könnten.

Kreuzung Römerstraße/Edmund-Schweizer-Straße in der Kernstadt: Hier wurde im Sommer in der Einmündung der Edmund-Schweizer-Straße ein roter Schutzstreifen für den Radverkehr auf den Asphalt aufgebracht. Davor konnte die einfache gestrichelte Linie statt einer durchgezogenen für Verkehrsteilnehmer aus der Edmund-Schweizer-Straße den Eindruck erwecken, die Kreuzung falle noch unter das „Rechts vor links“-Regime. Tatsächlich endet die 30er-Zone der Edmund-Schweizer-Straße aber vor der Kreuzung und die Verkehrsteilnehmer auf der Römerstraße mit Tempo 50 haben Vorfahrt.

Laut Sabrina Kilchling, Stellvertretende Leiterin der Verkehrsabteilung im Ordnungsamt, sind das Kriterium, wo in der Stadt in 30er-Zonen gestrichelte Linien an Kreuzungen angebracht werden, die Kosten. In Neubaugebieten würden die Markierungen regelmäßig angebracht; ältere Wohngebiete würden „peu à peu“ damit bedacht. Firmen, die solche Markierungsarbeiten ausführten, gebe es wenige und seien schwer so weit weg von Ballungszentren zu kriegen, erklärt Kilchling: „Die Firmen kommen dann auch nicht allein wegen einer Kreuzung.“

Wohngebiet Kleinbachstraße/Nettenbergstraße In den Langgärten in Degerfelden: Die Straßen verbinden die Lörracher Straße auf kürzestem Wege mit der Grenzacher Straße und bieten damit eine verlockende Abkürzung für Autofahrer von der Autobahn her in Richtung Herten. Doch das Wohngebiet ist für den Durchgangsverkehr gesperrt; die Polizei kontrolliert dort auch gelegentlich.

Allerdings gilt das Zufahrtsverbot nur von der Lörracher Straße her; in der umgekehrten Richtung von Herten nach Nollingen und zur Autobahn ist die Abkürzung zulässig, wie Sabrina Kilchling bestätigt. Das bedeutet auch, dass sich die Lastwagenfahrer, die die Birlin-Mühle in der Grenzacher Straße anfahren und dann im Wohngebiet wenden, ordnungsgemäß verhalten.