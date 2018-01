Rheinfelden Warum es in Minseln nur noch selten eine Froschen-Königin gibt

Interview mit Bernd Thomann, dem Vorsitzenden der Froschen-Clique Minseln, über die Schwierigkeit, eine Froschen-Königin zu finden.

Warum ist es in Minseln so schwierig, eine Froschen-Königin zu finden, gibt es nicht genügend junge Frauen im Dorf?

Wir können gar nicht im Dorf suchen, da in unserer Satzung steht, dass die Königin ein Aktivmitglied der Froschen-Clique Minseln sein muss, das volljährig ist. In Karsau ist das einfacher, da die die komplette Auswahl im Dorf haben, was bei uns nicht möglich ist. Unsere beiden letzten Kandidatinnen konnten nicht, weil sie schwanger waren. Deswegen haben wir auch schon Froschen-Könige gehabt, aber das dürfen eben auch nur Aktivmitglieder der Froschen-Clique sein. Wir wissen sehr wohl um das Problem und deshalb sind wir gerade dabei, für unsere Hauptversammlung im April die Satzung zu ändern. Wir werden dort einen Vorschlag einbringen, dann muss die Versammlung darüber abstimmen.

Wie kam es zur Froschen-Königin?

Seit der Gründung der Froschen-Clique im Januar 1960 hat die Clique als Symbolfigur die Froschen-Königin. Diese repräsentiert die Froschen-Clique bei allen fasnächtlichen Anlässen.

Welche Kriterien muss eine Froschen-Königin denn erfüllen, und könnte man die nicht lockern?

Die Königin wird jedes Jahr aus den Reihen des Vorstands bestimmt. Sie muss 18 Jahre alt sein und der Clique seit einem Jahr aktiv als Mitglied angehören. Und wie bereits erwähnt, warten wir mal die nächste Hauptversammlung mit Satzungsänderung ab. Froschen-Königin zu sein, ist auch bei uns eine beliebte Sache, bereits beim ersten Auftritt der Clique 1960 konnte die erste Königin Eva I. (Eva Grether-Wolf) mit ihrem Königinnenwagen einen ersten Wagenpreis nach Minseln fahren, dem noch viele folgen sollten.

Hat das Ganze vielleicht auch etwas mit einem Lokalwettbewerb zu tun? Zwischen Minseln und Karsau gibt es an Fasnacht ja bekanntlich einige Seitenhiebe.

Bezüglich der Königinnen gibt es keinen Wettbewerb, da die Voraussetzungen dafür ganz anders sind. Zumal wir der Narrenzunft Rheinfelden angehören, während die Karsauer eine eigene Zunft sind und noch einer anderen Vereinigung angehören. Worauf immer geachtet wird, sind die Königinnenwagen am Umzug in Rheinfelden, da ist es schon schön, wenn wir mehr Punkte haben als der Karsauer Wagen. Grundsätzlich gibt es immer Sticheleien zwischen Karsau und Minseln auch unterm Jahr, jedoch sind die nie bösartig. Ich selbst stehe den Karsauern sehr nahe, bin sehr gern dort an der Fasnacht und beim SV Karsau regelmäßig auf dem Fußballplatz, da bin ich Mitglied, seit ich zehn war. Der SV Karsau wird ja auch von einem Meisler, Alexander Loritz, sehr gut geführt. Karsauer sind einfach ein verschworener Haufen, der sehr gut zusammenhält, das gibt es nicht überall. Ich fühl mich uff em Berg obe immer wohl. Wir waren auch beim Narrenbaumstellen in Karsau und werden die nächsten Wochen regelmäßig dort sein.

Waren Sie auch schon mal König?

Ja, ich war der erste Froschen-König im Jahre 2010 anlässlich unseres 50-jährigen Jubiläums.

Wie viele Könige hat es schon gegeben?

Danach folgten 2015 Daniel Döbele als Daniel I., 2016 Norbert Trüby als Norbert I. und nun 2018 Lukas Lutz als Lukas I., dessen Mutter Melanie 1995 Froschen-Köngin war. Lukas ist übrigens auch ein halber Karsauer, sein Vater ist Karsauer, die Mutter Minslerin. Wegen mir kann es auch künftig noch weitere Könige geben.

Zur Person

Bernd Thomann ist 45 Jahre alt, Finanzierungsberater bei der Sparkasse Rheinfelden, Mitglied der Froschen seit 1990 und Vorsitzender seit 2002. Neben der Fasnacht gehören Mountainbiking, Fitnesstraining, Fußball, Reisen mit Freundin Sina und ein gutes Buch zu seinen Hobbys.